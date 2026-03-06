Mendoza y CABA sellaron un acuerdo por U$S 400.000 para participar en los premios Michelin

Michelin Guide 2025 (Ganadores) (7).jpeg Mendoza sumó 7 estrellas Michelín en 2025. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Actualmente, Mendoza y CABA son los únicos distritos argentinos que cuentan con Estrellas Michelin. La provincia cuyana obtuvo 6 estrellas en la edición 2025; y la Ciudad de Buenos Aires, otras 2.

Participar de la Guía Michelin, una decisión costosa pero útil

Invertir en ello vale la pena, consideraron rápidamente el gobernador Cornejo y el jefe de Gobierno porteño. “La gastronomía, además de la vitivinicultura, es un gran garante de empleo y ha costado mucho instalar la marca Mendoza en el mundo”, repasó el mendocino.

Esas razones son suficientes para que Cornejo haya decidido seguir invirtiendo para la participación en los premios que otorga la Guía Michelin.

Ceremonia Michelin 2025 en Susana Balbo (33).jpeg Restaurantes mendocinos y porteños seguirán participando de la evaluación de la Guía Michelín. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Jorge Macri coincidió con Cornejo. “Haber posicionado a la Ciudad de Buenos Aires y a Mendoza en el mundo ha sido un esfuerzo de mucho tiempo. Esta decisión apunta principalmente a que a los privados de gastronomía, de hospitalidad, de turismo en general les vaya mejor. Son ellos quienes generan trabajo, identidad, cultura y formación del empleo”, señaló.

Por ello, “seguir invirtiendo en ese posicionamiento es estratégico”.

Hasta ahora, Mendoza y CABA financiaban una parte del contrato y el resto lo ponía Nación. A partir de la edición 2026, por pedido del sector privado, ambos Estados se repartirán los costos y lo mantendrán vigente.

El futuro del turismo conjunto para CABA y Mendoza

“Estar en esa liga con Mendoza, con Río de Janeiro, San Pablo, Ciudad de México, y Buenos Aires nos hace muy bien”, señaló, por otra parte, Alfredo Cornejo. Y anticipó que “estamos planificando mantener esa asociación con la Ciudad de Buenos Aires para promover el turismo en otros mercados, en distintos segmentos de consumo y en distintos lugares”.

alfredo cornejo jorge macri Alfredo Cornejo y Jorge Macri firmaron el acuerdo para seguir financiando la entrega de Estrellas Michelin en Argentina. Foto: Paula Jalil/radio Nihuil

Jorge Macri se sumó al desafío de competir juntos en un mercado global: “Tenemos que pensar en cómo traemos más turismo de San Pablo, cómo traemos más turismo de Río, cómo traemos más turismo de México. Mercados grandes que tenemos que ir a buscar. Y estar dentro de esta Guía Michelin es muy importante para lograrlo”.

Restaurantes con Estrellas Michelin en Argentina

En la edición 2025, Mendoza obtuvo 6 estrellas Michelin, 5 estrellas verdes y una lista de 18 establecimientos seleccionados.

Por su parte, CABA cuenta con un restaurante con 2 Estrellas Michelin; 3 con una Estrella; 10 establecimientos con reconocimiento Bib Gourmand y una lista de 42 restaurantes seleccionados.

Por qué la Guía Michelin

Según estudios realizados por la consultora británica Ernst & Young, dados a conocer por el Gobierno de Mendoza, los beneficios para destinos y empresas son múltiples:

Catalizador del turismo

76% de los viajeros elegirían un destino Michelin frente a otro comparable.

80% extenderían su estadía si el destino cuenta con restaurantes con estrellas Michelin.

Dos tercios incrementarían su gasto durante la visita.

Motor económico

+50% de aumento promedio en ingresos de restaurantes seleccionados.

82% planean contratar más personal.

60% amplían sus equipos tras la inclusión en la guía.

Efectos positivos en hotelería y transporte