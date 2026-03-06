La CGT presentó este viernes un amparo contra la reforma laboral que fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial.
Trabajo
La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral a horas de su oficialización
La Confederación General del Trabajo decidió enfrentar nuevamente al Gobierno y apeló a un amparo contra la conocida Ley de Modernización Laboral, a la espera de la pronunciación de la justicia.
El presidente Javier Milei promulgó a través del decreto 137/2026 la ley que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado.
La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.
Noticia en desarrollo…