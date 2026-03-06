Inicio Política reforma laboral
La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral a horas de su oficialización

En contra de la reforma laboral oficializada este viernes en el Boletín Oficial, la CGT decidió acudir a la justicia con un amparo

Redacción de UNO
Manifestantes durante la última marcha de la CGT en las afueras del Congreso. Foto: NA 

La CGT presentó este viernes un amparo contra la reforma laboral que fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial.

La Confederación General del Trabajo decidió enfrentar nuevamente al Gobierno y apeló a un amparo contra la conocida Ley de Modernización Laboral, a la espera de la pronunciación de la justicia.

El presidente Javier Milei promulgó a través del decreto 137/2026 la ley que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado.

La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

Noticia en desarrollo…

