La CGT se movilizó a tribunales y presentó un recurso contra la reforma laboral

cgt Movilización de la CGT para reclamar contra la reforma laboral. Foto: CGT

Movilización de la CGT

Desde la CGT dijeron este lunes: "Nos concentramos en el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar la presentación judicial contra la reforma laboral del gobierno nacional".

"Compañeras y compañeros en Plaza Lavalle, hicimos entrega formal de nuestro planteo a la Justicia y llevamos adelante un acto central encabezado por nuestros cosecretarios generales, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, acompañados por dirigentes y dirigentas de los sindicatos presentes", expresaron en un comunicado.

La consigna fue: "Defendemos la Constitución. Defendemos el trabajo argentino. No vamos a permitir retrocesos en derechos conquistados!.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), presentó su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

Sola explicó que con esta presentación la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.

La presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características “protectorias” de la legislación anterior, y por vulnerar también su “progresividad”.

Jerónimo dijo que “hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”,

“Esperábamos que el Presidente dieron algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un gobierno para pocos y de especulación financiera”, recalcó.

Argüello sostuvo que la afirmación del domingo del presidente Javier Milei, acerca de que bajó el desempleo “es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

Para el dirigente del gremio de Camioneros la exposición de Milei ante la Asamblea Legislativa “fue una gran mentira, un show, agredió durante todo el discurso y no dejó nada concreto”.

“No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, advirtió y agregó que en la Argentina” ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.