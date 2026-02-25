Inicio Política CGT
La CGT confirmó que marchará el lunes para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral

Lo decidieron este miércoles. Los dirigentes afirmaron que la movilización terminará en Tribunales Federales de CABA

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La CGT decidió este miércoles marchar el próximo lunes para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado la apruebe en la sesión del viernes.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo Jorge Sola, de la cúpula de la CGT, al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una movilización hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia".

La reunión fue en la sede de UPCN, donde el dirigente Andrés Rodríguez fue el anfitrión del encuentro.

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

Jorge Sola, cosecretario general de la CGT.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

