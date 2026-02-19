en vivo Congreso

Diputados aprobó la reforma laboral, tras 12 horas de debate y sin el artículo de las licencias

El festejo del gobierno de Milei a la aprobación de la reforma laboral en Diputados.

El festejo del gobierno de Milei a la aprobación de la reforma laboral en Diputados.

Foto: Noticias Argentinas

La sesión fue convocada tras el pedido firmado por el oficialismo y los bloques aliados. Luego de la aprobación en general se pasó a la votación por capítulos

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO