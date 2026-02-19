Diputados aprobó la reforma laboral, tras 12 horas de debate y sin el artículo de las licencias

Live Blog Post

Nieri apoyó la reforma laboral y criticó a la oposición por no haberla hecho en 40 años

El primer diputado mendocino en tomar la palabra durante el debate por la reforma laboral fue el radical Lisandro Nieri, quien expresó su apoyo al proyecto con una autocrítica inicial. "Esta reforma es una deuda pendiente que tenemos. Estoy en mi quinto año de mandato y me avergüenzo de no haber avanzado en estas reformas estructurales para el país", expresó.

Luego, el legislador dirigió sus cuestionamientos hacia la CGT y la oposición: "Los escuché estar de acuerdo con una modernización laboral. Me llama la atención porque en 40 años de democracia ellos gobernaron la mayoría de ese tiempo y no avanzaron en modificar una ley que es vetusta a todas luces", señaló.

Según Nieri, la ley actual es obsoleta y "no le sirve a los trabajadores y tampoco a los empleadores".

nieri debate reforma laboral congreso El diputado Lisandro Nieri en el debate por la reforma laboral en el Congreso.

"Con toda razón se quejan los empleados de que los salarios son bajos y también se quejan los dueños de las PyMEs del costo laboral. Es lógico. La brecha entre lo que pagan y lo que llega al trabajador en el bolsillo es gigante. Esta ley busca achicar esa brecha", argumentó el diputado mendocino.

El radical afirmó que la reforma laboral permitirá atacar tres problemas de Argentina: la alta litigiosidad, la informalidad y los costos laborales excesivos.

Sin embargo, Nieri reconoció que la propuesta es limitada. "Espero que sea solo una primera capa de propuestas porque las reformas deben tener distintas capas. Es parcial esta reforma, sí, nos hubiera gustado avanzar más, pero esta ley trabaja en los tres problemas", completó.