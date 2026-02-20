En el horizonte del transporte moderno, aparece una máquina que parece salida de la imaginación es un avión, aunque vuela. No es un barco, aunque navega. Es una fusión de ambos mundos, diseñada para deslizarse sobre el agua a velocidades que desafían la lógica tradicional del transporte marítimo.
Su promesa es simple y radical. Se trata de viajar rápido, sin aeropuertos, sin pistas, sin infraestructura compleja. Este barco pertenece a una categoría conocida como vehículos de efecto suelo, o WIG (Wing-in-Ground).
Construyen un barco que vuela y navega a alta velocidad: el viaje más liviano
Se trata del barco AirFish 8. No. Su funcionamiento se basa en un fenómeno aerodinámico en el que el aire queda comprimido entre las alas y la superficie del mar, creando un colchón invisible que lo sostiene. Este efecto reduce la resistencia y aumenta la eficiencia, permitiéndole volar apenas entre 1 y 7 metros sobre el agua, en una especie de equilibrio suspendido entre el vuelo y la navegación.
Desde lejos, su silueta recuerda a un pequeño avión con alas anchas y una cola elevada. Pero a diferencia de una aeronave convencional, despega directamente desde el mar. No necesita aeropuertos ni pistas. Acelera a alta velocidad sobre el agua hasta que, casi sin que se note, deja de tocarla. Esa transición es silenciosa y suave.
Cómo es esta aeronave mitad barco mitad avión
Su rendimiento es igualmente sorprendente. Este barco puede alcanzar velocidades cercanas a los 185 km/h y recorrer hasta 300 millas náuticas, una distancia suficiente para conectar ciudades costeras o islas en cuestión de horas. Está impulsado por dos motores V8 similares a los de un automóvil, capaces de transportar entre seis y ocho pasajeros, además de la tripulación y carga adicional.
Se trata de una nueva forma de desplazarse por el planeta. Viaja a más velocidad que un ferry, más eficiente que muchos aviones en rutas cortas, y capaz de acceder a lugares donde ninguna infraestructura existe. Puede despegar desde una playa remota o una costa aislada, conectando territorios que antes dependían exclusivamente de barcos lentos o vuelos costosos.
Este vehículo también marca el regreso de una tecnología que parecía olvidada. Inspirado en los ekranoplanos soviéticos del siglo XX, el AirFish retoma ese concepto y lo adapta al presente, con materiales modernos, mayor seguridad y aplicaciones comerciales reales.