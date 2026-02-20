Construyen un barco que vuela y navega a alta velocidad: el viaje más liviano

Desde lejos, su silueta recuerda a un pequeño avión con alas anchas y una cola elevada. Pero a diferencia de una aeronave convencional, despega directamente desde el mar. No necesita aeropuertos ni pistas. Acelera a alta velocidad sobre el agua hasta que, casi sin que se note, deja de tocarla. Esa transición es silenciosa y suave.

AirFish (1)

Cómo es esta aeronave mitad barco mitad avión

Su rendimiento es igualmente sorprendente. Este barco puede alcanzar velocidades cercanas a los 185 km/h y recorrer hasta 300 millas náuticas, una distancia suficiente para conectar ciudades costeras o islas en cuestión de horas. Está impulsado por dos motores V8 similares a los de un automóvil, capaces de transportar entre seis y ocho pasajeros, además de la tripulación y carga adicional.

Se trata de una nueva forma de desplazarse por el planeta. Viaja a más velocidad que un ferry, más eficiente que muchos aviones en rutas cortas, y capaz de acceder a lugares donde ninguna infraestructura existe. Puede despegar desde una playa remota o una costa aislada, conectando territorios que antes dependían exclusivamente de barcos lentos o vuelos costosos.

Este vehículo también marca el regreso de una tecnología que parecía olvidada. Inspirado en los ekranoplanos soviéticos del siglo XX, el AirFish retoma ese concepto y lo adapta al presente, con materiales modernos, mayor seguridad y aplicaciones comerciales reales.