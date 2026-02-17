El mega barco encallado que bloqueó el comercio del mundo por una semana

El bloqueo se extendió durante seis días, hasta el 29 de marzo de 2021, y provocó la acumulación de más de 400 embarcaciones en espera. Según estimaciones de la Autoridad del Canal de Suez, aproximadamente el 12% del comercio del mundo transita por esta vía, incluyendo cerca del 30% del tráfico global de contenedores. Durante el bloqueo, se estima que el comercio global se vio afectado por un valor cercano a los 9.600 millones de dólares diarios, lo que evidenció el impacto sistémico de la interrupción.

El Ever Given es un buque de clase Golden, construido en 2018, con una eslora de 399,94 metros, una manga de 58,8 metros y un tonelaje bruto de aproximadamente 220.940 toneladas. Su capacidad máxima es de 20.124 TEU (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies), lo que lo ubica entre los portacontenedores más grandes del mundo.

Las dimensiones de este barco reflejan una tendencia estructural del transporte marítimo contemporáneo. El uso de embarcaciones cada vez más grandes para reducir costos por unidad transportada y aumentar la eficiencia logística.

Sin embargo, el incidente también puso de manifiesto las limitaciones físicas de la infraestructura existente frente al aumento del tamaño de los buques. El canal, pese a sus ampliaciones, mantiene sectores donde el tránsito es unidireccional, lo que incrementa el riesgo de interrupciones totales en caso de incidentes.