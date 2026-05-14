Mientras el barco se hundía, la banda del Titanic siguió tocando, y esta fue la canción que muchos escucharon al final

La canción que más se asocia al final del hundimiento del Titanic es “Nearer, My God, to Thee” (“Más cerca, oh Dios, de Ti”). Es un himno religioso que habla de una persona que, en medio del dolor, la pérdida y la incertidumbre, busca acercarse a Dios como forma de encontrar paz. Es una plegaria de fe y resignación ante lo inevitable. El fragmento más representativo de esta pieza es:

¡Más cerca de Ti, Dios mío, más cerca de Ti!

Aunque sea una cruz la que me eleve;

Aún así, mi canto estará más cerca de Ti, Dios mío.

Coro: ¡Más cerca de ti, Dios mío, más cerca de ti!

Mientras el barco se hundía en el Atlántico Norte, la banda liderada por Wallace Hartley continuó tocando música para intentar calmar a los pasajeros. Según testimonios de sobrevivientes, lo hicieron en cubierta, mientras el caos crecía y el agua avanzaba, aunque no existe una certeza absoluta de cuál fue la última pieza interpretada. Lo que sí se sabe con bastante seguridad histórica es que la banda siguió tocando hasta el final. Ninguno de sus integrantes sobrevivió, y su gesto quedó como uno de los más recordados del desastre.

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El hundimiento del Titanic

El impacto del barco no fue frontal, sino un roce lateral que dañó varios compartimentos del casco. Aunque al principio el daño no pareció crítico, el problema fue que estos espacios comenzaron a llenarse de agua uno tras otro, lo que superó el diseño del barco y provocó un hundimiento progresivo e inevitable.

La tragedia dejó alrededor de 1.500 muertos y ocurrió también porque no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, además de una evacuación desorganizada en los momentos más críticos. Con el paso del tiempo, el hundimiento del Titanic se convirtió en un hecho histórico muy estudiado y recordado, inspirando películas, libros y numerosas investigaciones sobre lo que realmente ocurrió esa noche.