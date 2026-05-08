Tras 20 años de olvido, un barco desciende ganchos a 6.000 metros y recupera el primer cable submarino

cable

Un barco lanza ganchos a 6.000 metros bajo el océano y recupera el primer cable submarino del mundo tras 20 años olvidado

Se trata del TAT-8, el histórico cable submarino transatlántico de fibra óptica instalado en 1988 y considerado el primero en conectar Estados Unidos con Europa. Para dar con su ubicación exacta, el barco especializado en su recuperación utilizó mapas antiguos junto con tecnología de sonar que permitió rastrearlo en el fondo del océano.

La maniobra de este barco es extremadamente precisa, casi como una cirugía bajo el mar. Este cable, fuera de servicio desde 2002, fue abandonado en el lecho marino porque su reparación era demasiado costosa en ese momento. Hoy, décadas después, vuelve a la superficie en una recuperación sorprendente.

cable (1)

Cómo es la operación para extraer el TAT-8 del océano

Para recuperar el histórico cable submarino TAT8, un barco especializado despliega un anzuelo plano, conocido como “pez plano”, que desciende hasta el fondo del océano siguiendo la ruta documentada en registros históricos. Una vez que el cable es localizado, la tripulación navega lentamente, enganchándolo con precisión para no dañarlo.

El proceso puede durar varias horas e incluso todo un día, mientras el cable submarino se corta, enrolla y guarda cuidadosamente en los tanques del barco. Los repetidores, que amplifican la señal óptica, se retiran por separado, cada uno con un peso superior a 400 kilos. Finalmente, empresas como Mertech Marine reciclan el cobre y acero recuperados, devolviendo valor industrial a un pedazo de historia tecnológica.

Recuperar este cable submarino es esencial porque: