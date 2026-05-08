Tras 20 años de olvido, un barco desciende ganchos a 6.000 metros y recupera el primer cable submarino

Se trata de uno de los primeros cables submarinos que conectó continentes y marcó un hito en la evolución de las telecomunicaciones modernas, sigue intacto en el fondo marino. Con la ayuda de ingeniería de precisión y tecnología de última generación, este barco logró recuperarlo.
Un barco lanza ganchos a 6.000 metros bajo el océano y recupera el primer cable submarino del mundo tras 20 años olvidado
Se trata del TAT-8, el histórico cable submarino transatlántico de fibra óptica instalado en 1988 y considerado el primero en conectar Estados Unidos con Europa. Para dar con su ubicación exacta, el barco especializado en su recuperación utilizó mapas antiguos junto con tecnología de sonar que permitió rastrearlo en el fondo del océano.
La maniobra de este barco es extremadamente precisa, casi como una cirugía bajo el mar. Este cable, fuera de servicio desde 2002, fue abandonado en el lecho marino porque su reparación era demasiado costosa en ese momento. Hoy, décadas después, vuelve a la superficie en una recuperación sorprendente.
Cómo es la operación para extraer el TAT-8 del océano
Para recuperar el histórico cable submarino TAT8, un barco especializado despliega un anzuelo plano, conocido como “pez plano”, que desciende hasta el fondo del océano siguiendo la ruta documentada en registros históricos. Una vez que el cable es localizado, la tripulación navega lentamente, enganchándolo con precisión para no dañarlo.
El proceso puede durar varias horas e incluso todo un día, mientras el cable submarino se corta, enrolla y guarda cuidadosamente en los tanques del barco. Los repetidores, que amplifican la señal óptica, se retiran por separado, cada uno con un peso superior a 400 kilos. Finalmente, empresas como Mertech Marine reciclan el cobre y acero recuperados, devolviendo valor industrial a un pedazo de historia tecnológica.
Recuperar este cable submarino es esencial porque:
- El cable contiene cobre, acero y otros elementos que todavía tienen alto valor industrial.
- Permite analizar cómo resistió décadas de presión, corrosión y frío extremo, información útil para ingeniería submarina moderna.
- Evitar que cables abandonados se conviertan en riesgos para barcos, anclas o nuevas conexiones.
- Hoy, el tráfico de datos global depende de cables más rápidos y de mayor ancho de banda, como MAREA o Dunant, que requieren rutas despejadas.