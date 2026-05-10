Series y películas que cuentan cómo se vive un confinamiento en un barco

Virus (1999)

Esta película de ciencia ficción protagonizada por Jamie Lee Curtis, William Baldwin, Donald Sutherland y Joanna Pacula, trata sobre un virus que viene del espacio exterior y se esparce a través de la corriente eléctrica.

La trama comienza cuando el Volkov, un buque de investigación ruso en el océano Pacífico, recibe una gran masa de energía que viaja a través del espacio luego de que tomara el control de la estación espacial Mir.

Luego, el barco remolcador Sea Star se encuentra en medio de una tormenta con el Volkov, que parece abandonado. Al darse cuenta de que podría valer millones, la tripulación del Sea Star decide abordar el barco ruso para reclamar su salvamento. Los pasajeros van muriendo de a uno en manos de este virus que se infiltró los sistemas eléctricos del buque y ha fabricado robots para matar a los tripulantes.

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The Last Ship (2014-2018)

Esta serie se vasa en el libro homónimo de William Brinkley de 1988, "The Last Ship". La trama comienza cuando un virus acaba con el 80 % de la población mundial. Sin embargo, debido a su posición cuando sucede la pandemia, la tripulación del buque de guerra estadounidense USS Nathan james, liderado por el capitán Thomas Chandler (Eric Dane), evita contagiarse de la enfermedad. Pronto descubrirán que están entre los últimos sobrevivientes del planeta y deberán tratar de encontrar una cura del virus. En este caso, el aislamiento del barco opera a favor de sus tripulantes, al protegerlos del contagio.

Sea Fever (2019)

En esta producción vemos a un buque pesquero irlandés que pierde su rumbo en alta mar y un parásito se cuela en su suministro de agua, infectando uno a uno a la tripulación.

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The Last Voyage of the Demeter (2023)

Está inspirada en un capítulo de la novela "Drácula", y se trata de una cinta de horror y vampiros. Pero al inicio se desarrolla como una historia en la que los tripulantes del barco Demeter van cayendo enfermos y refleja bien la ansiedad que envuelve a las personas cuando se enfrentan a una infección en un lugar del que no pueden salir ni obtener ayuda exterior.