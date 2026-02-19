Tragedia en la ruta: murió tras ser golpeada por una piedra lanzada por una cortadora de césped

Según los reportes policiales, un operario identificado como Enrique Duarte operaba una máquina segadora de pasto. En un giro del destino, las cuchillas de la maquinaria impactaron contra una piedra de tamaño considerable, proyectándola a una velocidad asombrosa hacia el vehículo que iba por la ruta.

El objeto contundente atravesó el vidrio lateral del automóvil e impactó directamente contra la humanidad de la mujer, provocando pánico entre sus acompañantes.

ruta, tragedia El objeto contundente atravesó el vidrio lateral del automóvil e impactó directamente contra la humanidad de la mujer.

A pesar de la rápida reacción de los ocupantes del vehículo y de los servicios de emergencia, la gravedad de las heridas causadas por el impacto de la piedra fue irreversible. Aunque se intentó un traslado de urgencia hacia el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, la víctima falleció antes del ingreso.

En su momento, la muerte de esta mujer abrió un debate obre las medidas de seguridad necesarias durante las tareas de mantenimiento en las banquinas de cualquier ruta nacional.

Sin embargo, al tratarse de un accidente fortuito, ese debate duró poco y nada, aunque refleja que la fuerza con la que una máquina puede despedir objetos sólidos representa un peligro latente para quienes transitan por la zona.

Cuál es la ruta más peligrosa de Argentina

Circular por la Ruta Nacional 151 dejó de ser un viaje para convertirse en una prueba de supervivencia. El trayecto que conecta las provincias de Río Negro y La Pampa, vital para el desarrollo de la zona petrolera de Vaca Muerta, hoy es noticia nacional por su estado de deterioro extremo.

Cráteres, pozos que destruyen ruedas, banquinas inexistentes y un asfalto que se desgrana al paso de los camiones, son algunas de las tristes características de uno de los tramos más peligrosos del país.