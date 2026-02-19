Tragedia en la ruta: murió tras ser golpeada por una piedra lanzada por una cortadora de césped

Lo que debía ser un viaje de rutina por las carreteras del litoral argentino se transformó en una tragedia difícil de asimilar. Una mujer oriunda de la ciudad de Posadas, Misiones, perdió la vida de manera instantánea tras un accidente fuera de lo común ocurrido en la Ruta Nacional 12.
El desencadenante de este infortunio, ocurrido en el año 2019, fue una piedra lanzada accidentalmente por una maquinaria de mantenimiento vial.
Un hecho fatal e inesperado
Liliana Molinari, de 56 años, viajaba como pasajera en el asiento trasero de un Fiat Palio. Mientras el vehículo circulaba normalmente por la ruta, se cruzó con una cuadrilla de limpieza que realizaba tareas de mantenimiento.
Según los reportes policiales, un operario identificado como Enrique Duarte operaba una máquina segadora de pasto. En un giro del destino, las cuchillas de la maquinaria impactaron contra una piedra de tamaño considerable, proyectándola a una velocidad asombrosa hacia el vehículo que iba por la ruta.
El objeto contundente atravesó el vidrio lateral del automóvil e impactó directamente contra la humanidad de la mujer, provocando pánico entre sus acompañantes.
A pesar de la rápida reacción de los ocupantes del vehículo y de los servicios de emergencia, la gravedad de las heridas causadas por el impacto de la piedra fue irreversible. Aunque se intentó un traslado de urgencia hacia el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, la víctima falleció antes del ingreso.
En su momento, la muerte de esta mujer abrió un debate obre las medidas de seguridad necesarias durante las tareas de mantenimiento en las banquinas de cualquier ruta nacional.
Sin embargo, al tratarse de un accidente fortuito, ese debate duró poco y nada, aunque refleja que la fuerza con la que una máquina puede despedir objetos sólidos representa un peligro latente para quienes transitan por la zona.
