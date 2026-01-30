Asfalto destruído y baches como un cráter: cuál es la ruta más peligrosa de la Argentina

Los baches son tan profundos que los automovilistas se ven obligados a realizar maniobras evasivas, cruzándose de carril o circulando directamente por la tierra para no destrozar el tren delantero del auto en plena ruta.

El malestar social por el estado de la ruta ha crecido al punto de que los vecinos han organizado cortes y manifestaciones para exigir respuestas urgentes antes de que los percances sigan creciendo.

Pero, más allá de los pozos, lo cierto es que los expertos en seguridad vial destacan otros aspectos críticos de este recorrido:

Tránsito Pesado: el flujo constante de camiones vinculados a la industria hidrocarburífera acelera el hundimiento del pavimento.

el flujo constante de camiones vinculados a la industria hidrocarburífera acelera el hundimiento del pavimento. Falta de Señalización: en muchos sectores, las marcas viales han desaparecido, haciendo que la conducción nocturna sea una ruleta rusa.

en muchos sectores, las marcas viales han desaparecido, haciendo que la conducción nocturna sea una ruleta rusa. Obras Paralizadas: a pesar de los reclamos constantes de intendentes y gobernadores ante el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional, las obras de repavimentación estructural siguen en espera.

Las mejores rutas para circular en la Argentina

En contrapartida con lo planteado, es válido mencionar también cuáles son las mejores rutas para circular a lo largo y ancho de nuestro país: