Asfalto destruído y baches como un cráter: cuál es la ruta más peligrosa de la Argentina

Circular por la Ruta Nacional 151 dejó de ser un viaje para convertirse en una prueba de supervivencia. El trayecto que conecta las provincias de Río Negro y La Pampa, vital para el desarrollo de la zona petrolera de Vaca Muerta, hoy es noticia nacional por su estado de deterioro extremo.
Cráteres, pozos que destruyen ruedas, banquinas inexistentes y un asfalto que se desgrana al paso de los camiones, son algunas de las tristes características de uno de los tramos más peligrosos del país.
Ruta 151, el campo minado que une Río Negro con La Pampa
Si bien toda la traza presenta complicaciones, el sector más crítico se encuentra en territorio pampeano. Según reportes de la Agencia Provincial de Noticias de La Pampa, la falta de mantenimiento convirtió al asfalto en algo parecido a un terreno de guerra.
Los baches son tan profundos que los automovilistas se ven obligados a realizar maniobras evasivas, cruzándose de carril o circulando directamente por la tierra para no destrozar el tren delantero del auto en plena ruta.
El malestar social por el estado de la ruta ha crecido al punto de que los vecinos han organizado cortes y manifestaciones para exigir respuestas urgentes antes de que los percances sigan creciendo.
Pero, más allá de los pozos, lo cierto es que los expertos en seguridad vial destacan otros aspectos críticos de este recorrido:
- Tránsito Pesado: el flujo constante de camiones vinculados a la industria hidrocarburífera acelera el hundimiento del pavimento.
- Falta de Señalización: en muchos sectores, las marcas viales han desaparecido, haciendo que la conducción nocturna sea una ruleta rusa.
- Obras Paralizadas: a pesar de los reclamos constantes de intendentes y gobernadores ante el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional, las obras de repavimentación estructural siguen en espera.
Las mejores rutas para circular en la Argentina
En contrapartida con lo planteado, es válido mencionar también cuáles son las mejores rutas para circular a lo largo y ancho de nuestro país:
- Ruta Nacional 40: conocida como la columna vertebral del país, es la ruta más larga de Argentina y una de las más famosas del mundo, extendiéndose de norte a sur a lo largo de la Cordillera de los Andes. Atraviesa desiertos, montañas, viñedos y valles, ofreciendo una experiencia única de la diversidad argentina.
- Ruta de los Siete Lagos: este tramo de la Ruta Nacional 40, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura en la provincia de Neuquén, es famoso por sus paisajes de bosques, lagos, ríos y cascadas. Es considerado uno de los recorridos más bellos del sur argentino.
- Ruta Nacional 68: ubicada en la provincia de Salta, esta ruta atraviesa los Valles Calchaquíes y la espectacular Quebrada de las Conchas, famosa por sus formaciones geológicas y miradores naturales.
- Camino de las Altas Cumbres: esta ruta en Córdoba ofrece vistas panorámicas de las sierras, conectando distintos valles a través de lo alto de las montañas.
- Ruta Provincial 52: en Jujuy, esta ruta conduce a las vastas y deslumbrantes Salinas Grandes, un paisaje de sal blanco inmaculado.