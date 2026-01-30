La matrícula escolar cae 4% por año y la DGE puso en marcha 3 estrategias para afrontarlo

Especialistas coinciden en que el desafío no es solo administrativo, sino estructural: cómo reorganizar escuelas, cargos y recursos para que la caída de la matrícula no derive en un ajuste encubierto, sino en una mejora de las trayectorias educativas.

Adolescentes - alumnos, estudiantes de Secundaria - escuelas - clases El informe de Argentinos por la Educación proyecta que para el 2030, habrá 1 docente cada 13 alumnos en Mendoza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Una baja sostenida que impacta primero en el Nivel Inicial

De acuerdo con los datos oficiales de la DGE, la reducción de la matrícula se observa con mayor claridad en el Nivel Inicial, especialmente en las salas de 5 años, donde se siente el “arrastre” de la caída de nacimientos registrada en la última década. Si bien la matrícula final de cada ciclo se consolida recién al 30 de abril, las proyecciones provinciales muestran descensos interanuales que oscilan entre el 2% y el 5%, según el año.

Ferrari señaló que el fenómeno se intensificó después de la pandemia, aunque aclaró que no se trata de un cambio abrupto sino paulatino. “No estamos frente a una situación crítica, pero sí ante una realidad que requiere planificación”, explicó.

El impacto, por ahora, no se trasladó de lleno al nivel primario, aunque desde la DGE admiten que es una “ola” que avanzará con el paso de los años si la tendencia demográfica se mantiene.

Tres ejes para enfrentar la caída de la matrícula escolar

Ante este escenario, el gobierno escolar definió tres líneas de acción para evitar que la baja de alumnos derive en cierre de salas o pérdida de recursos.

La primera es la universalización de la sala de 3 años. A partir de la reconversión de salas con baja o nula matrícula, la DGE viene ampliando la oferta para que más niños ingresen antes al sistema educativo. La estrategia apunta a aprovechar tanto el espacio físico como el recurso humano disponible, con el foco puesto en la estimulación temprana.

“La idea es ampliar cobertura y no achicar el nivel inicial”, explicó Ferrari, quien remarcó que la experiencia educativa en los primeros años es clave para la adquisición posterior de lectura, escritura y nociones matemáticas.

El segundo eje es la expansión de los líderes de asistencia, una figura que ya funciona en más de 400 escuelas de la provincia. Se trata de docentes o personal específico dedicado a acompañar la asistencia escolar, detectar inasistencias reiteradas y articular con las familias y otros organismos cuando aparecen dificultades.

El tercer eje es el fortalecimiento del rol de los docentes MATE, ahora denominados maestros de trayectoria. Estos docentes cumplen funciones de apoyo focalizadas en Lengua y Matemática y trabajan de manera directa en el seguimiento de los recorridos escolares, con el objetivo de evitar interrupciones y repitencias.

El informe de educación que anticipa un cambio estructural

El escenario mendocino se inscribe en una tendencia nacional. El informe “Alumnos por docente y por grado”, elaborado por Argentinos por la Educación, proyecta que para 2030 la matrícula primaria caerá de forma significativa en todo el país y que el sistema educativo quedará sobredimensionado respecto de la cantidad de estudiantes.

En el caso de Mendoza, las proyecciones indican que habrá un docente cada 13 alumnos, una relación similar a la de otras provincias que hoy se ubican en la media nacional. El estudio advierte que reducir la cantidad de alumnos por aula, por sí sola, no garantiza mejores aprendizajes y que la clave estará en cómo se reorganicen los recursos.

El informe también alerta que, si no se planifican cambios, a nivel nacional podrían sobrar más de 50.000 secciones y 70.000 cargos docentes, un dato que abre un debate incómodo sobre la sostenibilidad del sistema.

Para el especialista Alejandro Castro Santander, referente de Argentinos por la Educación, la baja de la natalidad no es un fenómeno transitorio sino una transformación estructural que se dio de manera acelerada en América Latina, a diferencia de Europa, donde fue más gradual.

“El problema no es que haya menos chicos, sino cómo responde el sistema”, señaló. Según explicó, la experiencia muestra que, cuando baja la matrícula, la respuesta habitual suele ser la fusión de secciones o el cierre de turnos, más que una mejora sostenida en la personalización de los aprendizajes.

Castro Santander advirtió además que muchas de las promesas políticas de reubicación de docentes tienen límites en el tiempo y que el debate de fondo debería correrse del ahorro económico hacia la calidad educativa.

Un desafío educativo que recién empieza

Desde la DGE insisten en que la situación aún no es preocupante, pero obliga a estar atentos y a generar nuevas opciones. Las estrategias actuales permiten responder sin generar conflictos inmediatos. Sin embargo, reconocen que, si la tendencia continúa en los próximos años, será necesario pensar nuevas alternativas para resignificar cargos, edificios y roles docentes.

La caída de la matrícula del Nivel Inicial, lejos de ser solo un dato estadístico, marca el inicio de un proceso que obligará a redefinir cómo se organiza la escuela en Mendoza. Entre la oportunidad de mejorar las trayectorias y el riesgo de un ajuste silencioso, el desafío ya está planteado.