Construyen la ruta más avanzada de América Latina y ahora se viaja el doble de rápido en este país

19 departamentos del país ya se benefician con mejores vías, y proyectos como el Tercer Carril Bogotá-Girardot o la Autopista al Mar 2 van consolidando un tránsito más eficiente. La infraestructura vial en América Latina enfrenta un enorme déficit que, según análisis de especialistas en inversión regional, esta ruta requiere inversiones equivalentes a más del 3 % del PIB anual de la región para cerrar brechas y acercarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ruta 4G (2)

Por qué estas rutas son importantes para América Latina

En la práctica, estas rutas 4G no son solo carreteras más anchas o asfaltadas. Son estructuras modernas diseñadas para soportar flujos de carga más intensos, reducir tiempos de viaje y bajar costos logísticos. En tramos donde antes un viaje podía llevar más de ocho horas, ahora muchas rutas se recorren en la mitad del tiempo, acelerando el comercio interno y facilitando el acceso a mercados que antes quedaban lejos.

Cada kilómetro de esta ruta representa oportunidades para el turismo, para el acceso a servicios de salud, para el intercambio cultural entre regiones que antes parecían mundos apartados.

Pero la historia tampoco es uniforme en toda la región. Mientras Colombia avanza con sus concesiones, otros países tienen realidades diversas. Por ejemplo, Brasil cuenta con una de las redes viales más extensas de Sudamérica, aunque aún enfrenta retos de mantenimiento y ampliación. Y en países como Perú, la extensión de rutas por habitante sigue siendo una de las más bajas del continente, un recordatorio de que las brechas persisten.