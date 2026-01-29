Un ciclista fue atacado por 4 delincuentes en la modalidad de robo piraña, quienes intentaron robarle la bicicleta. La víctima se resistió a las dos mujeres y los dos hombres que intentaron robarle, hasta que escaparon. El joven recuperó su rodado, pero los agresores no fueron detenidos.
Una banda de delincuentes intentó asaltar a un ciclista cerca de la UNCuyo pero no pudieron
Ocurrió en una calle colindante al barrio Olivares y a la UNCuyo. Delincuentes sorprendieron a un ciclista para robarle, pero no pudieron y escaparon
Es el segundo hecho que ocurre en los últimos 2 días, en los que delincuentes atacan a ciclistas para robarles el rodado. En esta oportunidad ocurrió en una calle que colinda con el barrio Olivares y el barrio Flores, a metros de la UNCuyo.
Por allí circulaba un joven hasta que fue interceptado por los ladrones que lo rodearon y le sacaron su bicicleta. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona se ve el momento en que una mujer escapaba con el rodado y la víctima la agarró del pelo para detenerla.
Los delincuentes escaparon antes de que llegara la Policía
A partir de ese momento se armó una riña en medio de la calle. Otra mujer y dos hombres atacaron a la víctima, mientras la mujer intentaba llevarse la bicicleta, pero nuevamente fue alcanzada por la víctima.
El conductor de un auto que justo pasaba por allí se detuvo y otras personas se acercaron para ayudar al ciclista. Si bien la bicicleta ya había quedado resguardada, la víctima y los delincuentes seguían a las trompadas.
Este es el video del momento del ataque:
Cuando se ve que el joven regresa hasta su bicicleta y hacia las personas que lo ayudaron, se tocó la cabeza por una herida que sufrió tras los golpes que recibió por parte de los agresores.
En pocos minutos llegaron policías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), pero en ese momento los delincuentes escaparon hacia los barrios aledaños y no fueron capturados.
Segundo hecho sin delincuentes detenidos
El caso similar a este ocurrió el martes pasado, cuando un ciclista circulaba por calle José Ingenieros, justo frente al barrio Olivares y a 200 metros del ingreso de la UNCuyo, donde dos hombres lo atacaron.
Los delincuentes lo golpearon con un ladrillo en la cabeza, le robaron la bicicleta y escaparon con el rodado. El hombre fue trasladado al Hospital Español por la herida que sufrió.