Una banda de delincuentes intentó asaltar a un ciclista cerca de la UNCuyo pero no pudieron

Los delincuentes escaparon antes de que llegara la Policía

A partir de ese momento se armó una riña en medio de la calle. Otra mujer y dos hombres atacaron a la víctima, mientras la mujer intentaba llevarse la bicicleta, pero nuevamente fue alcanzada por la víctima.

El conductor de un auto que justo pasaba por allí se detuvo y otras personas se acercaron para ayudar al ciclista. Si bien la bicicleta ya había quedado resguardada, la víctima y los delincuentes seguían a las trompadas.

Este es el video del momento del ataque:

Tremendo intento de robo de cuatro delincuentes a un ciclista cerca de la UNCuyo, en Capital

Cuando se ve que el joven regresa hasta su bicicleta y hacia las personas que lo ayudaron, se tocó la cabeza por una herida que sufrió tras los golpes que recibió por parte de los agresores.

En pocos minutos llegaron policías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), pero en ese momento los delincuentes escaparon hacia los barrios aledaños y no fueron capturados.

Segundo hecho sin delincuentes detenidos

El caso similar a este ocurrió el martes pasado, cuando un ciclista circulaba por calle José Ingenieros, justo frente al barrio Olivares y a 200 metros del ingreso de la UNCuyo, donde dos hombres lo atacaron.

asalto ciclista barrio olivares 3 Dos delincuentes golpearon a un ciclista en la cabeza y le robaron su bicicleta en inmediaciones de la UNCuyo. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Los delincuentes lo golpearon con un ladrillo en la cabeza, le robaron la bicicleta y escaparon con el rodado. El hombre fue trasladado al Hospital Español por la herida que sufrió.