Mujer policía sacó su arma reglamentaria y atacó a su pareja a los tiros

Una mujer que trabaja para la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenida acusada de atacar a los tiros a su pareja durante una discusión en el barrio porteño de Villa Santa Rita, Buenos Aires. El hecho sucedió delante de su hijo y no se registraron heridos.
Este jueves por la mañana personal de la Comisaría Vecinal 11A de la Policía de la Ciudad acudió tras un llamado al 911 hasta la calle San Blas al 3000, en el barrio de Villa Santa Rita, por denuncias de detonaciones de arma de fuego, con disparos de por medio.
Al llegar, los agentes se entrevistaron con el denunciante, quien contó que, en medio de una discusión con su pareja, ella sacó un arma y comenzó a efectuar tiros, sin importar lo que pasaba en el domicilio.
Tras las primeras averiguaciones de los investigadores que se hicieron presente en el lugar del altercado, se constató que la mujer es agente de la Policía Federal Argentina y que usó su arma reglamentaria para amedrentarlo.
Ante el escenario, se hizo presente el SAME, que confirmó que ninguno de los presentes, entre ellos el hijo de la pareja, resultó herido.
Se trata de una situación preocupante, ya que la mujer utilizó el arma reglamentaria para efectuar tiros en una discusión con su pareja.
La causa quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste de Buenos Aires, a cargo de Alejandro Corral Galvano, Secretaría de Matías Palópoli.
La mujer policía fue detenida por los delitos de abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.
También se ordenó el secuestro de una pistola semiautomática, calibre 9 x 19 mm, marca BERSA, y un cargador calibre 9 mm colocado y completo, conteniendo en su interior quince (15) municiones intactas, calibre 9 x 19 mm, aptas para el disparo.