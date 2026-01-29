Mujer policía sacó su arma reglamentaria y atacó a su pareja a los tiros

Tras las primeras averiguaciones de los investigadores que se hicieron presente en el lugar del altercado, se constató que la mujer es agente de la Policía Federal Argentina y que usó su arma reglamentaria para amedrentarlo.

Ante el escenario, se hizo presente el SAME, que confirmó que ninguno de los presentes, entre ellos el hijo de la pareja, resultó herido.

Se trata de una situación preocupante, ya que la mujer utilizó el arma reglamentaria para efectuar tiros en una discusión con su pareja.

Mujer policía atacó a los tiros a su pareja

La causa quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Penal Oeste de Buenos Aires, a cargo de Alejandro Corral Galvano, Secretaría de Matías Palópoli.

La mujer policía fue detenida por los delitos de abuso de arma de fuego y disparo de arma de fuego agravado por el vínculo.

También se ordenó el secuestro de una pistola semiautomática, calibre 9 x 19 mm, marca BERSA, y un cargador calibre 9 mm colocado y completo, conteniendo en su interior quince (15) municiones intactas, calibre 9 x 19 mm, aptas para el disparo.