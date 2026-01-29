Surgió un elemento clave sobre los restos humanos encontrados en Santa Cruz

Sin embargo, la causa continúa bajo investigación, mientras se espera la confirmación de la identidad de la persona.

El fiscal interviniente también intenta esclarecer las circunstancias del hecho ya que podría haberse tratado de un crimen o una desaparición.

Restos humanos en Caleta Olivia: el caso que estremece

El caso se conoció hace aproximadamente una semana, cuando se produjo el hallazgo de restos humanos en la zona norte de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

A partir de los primeros procedimientos, las autoridades confirmaron que se trataba de distintas partes de un cuerpo humano.

Entre los restos humanos encontrados figuran una mano, una mano con antebrazo, dos pies y un cráneo, lo que activó de inmediato un amplio operativo policial y judicial. La dispersión de las partes y la falta del cuerpo completo añadieron complejidad a la investigación desde el inicio.

Familiares de desaparecidos, en alerta

Los restos humanos hallados en un descampado de Caleta Olivia, Santa Cruz, hacen presuponer que se trata de un claro crimen planificado, con una saña extrema que impacta de lleno.

El cuerpo descuartizado, que bien podría estar relacionado a varias personas denunciadas como desaparecidas en los últimos meses, fueron diseminados y encontrados por personas e investigadores en una zona muy frecuentada por deportistas para la práctica del running y motocross.

Familiares de personas de desaparecidos siguen las novedades del caso que sacude la ciudad de Caleta Olivia.