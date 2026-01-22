Familiares de desaparecidos en vilo por el hallazgo de una cabeza, dos pies y una mano

desaparecidos-restos-humanos

Desaparecidos en vilo por el hallazgo de una cabeza, dos pies y una mano

Los restos humanos hallados en un descampado, hacen presuponer que se trata de un claro crimen planificado, con una saña extrema que impacta de lleno.

El cuerpo descuartizado, que bien podría estar relacionado a varias personas denunciadas como desaparecidas en los últimos meses, fueron diseminados y encontrados por personas e investigadores en una zona muy frecuentada por deportistas para la práctica del running y motocross.

Familiares de personas de desaparecidos siguen las novedades del caso que sacude la ciudad de Caleta Olivia.

Con la fuerza policía y los restos humanos en avanzado estado de descomposición, están siendo analizados en la morgue.

Los familiares de Mario Pato García, desaparecido en Caleta Olivia hace un mes y medio, están detrás de los resultados de las muestras de ADN.

desaparecidos-santa-cruz-restos-humanos

Jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia

Además, hay mucha incertidumbre sobre los restos humanos hallados y una posible vinculación a los jubilados desaparecidos Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de Comodoro Rivadavia que había iniciado una relación hacia menos de un mes y que fue divisada por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en el barrio Ciudadela de la ciudad chubutense, a bordo de una camioneta Toyota Hilux.