La ciudad de Caleta Olivia, localidad del departamento de Deseado, Santa Cruz, está revolucionada por el macabro hallazgo de restos humanos. El caso podría estar relacionado a varios desaparecidos en los últimos meses.
Familiares de desaparecidos en vilo por el hallazgo de una cabeza, dos pies y una mano
Mucha incertidumbre genera en familiares de desaparecidos, el macabro hallazgo de restos humanos en Caleta Olivia, ciudad cerca de Comodoro Rivadavia
Una persona divisó en la mañana del miércoles una mano mientras transitaba por un lugar bastante frecuentado por deportistas.
Tras el macabro hallazgo y el aviso a la Policía, el Ministerio de Seguridad se puso a trabajar de inmediato y, con el apoyo de la División Canes de Río Gallegos, Santa Cruz, más guías especializados, se procedió a un realizar un rastrillaje muy minucioso, que terminó con otros descubrimientos que erizan la piel: encontraron una cabeza en una bolsa de residuo y dos pies.
Los restos humanos hallados en un descampado, hacen presuponer que se trata de un claro crimen planificado, con una saña extrema que impacta de lleno.
El cuerpo descuartizado, que bien podría estar relacionado a varias personas denunciadas como desaparecidas en los últimos meses, fueron diseminados y encontrados por personas e investigadores en una zona muy frecuentada por deportistas para la práctica del running y motocross.
Familiares de personas de desaparecidos siguen las novedades del caso que sacude la ciudad de Caleta Olivia.
Con la fuerza policía y los restos humanos en avanzado estado de descomposición, están siendo analizados en la morgue.
Los familiares de Mario Pato García, desaparecido en Caleta Olivia hace un mes y medio, están detrás de los resultados de las muestras de ADN.
Jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia
Además, hay mucha incertidumbre sobre los restos humanos hallados y una posible vinculación a los jubilados desaparecidos Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de Comodoro Rivadavia que había iniciado una relación hacia menos de un mes y que fue divisada por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en el barrio Ciudadela de la ciudad chubutense, a bordo de una camioneta Toyota Hilux.