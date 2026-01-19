Es realmente muy preocupante y angustiante lo que viven todos los familiares y allegados de Diego Serón, el joven de 28 años que está desaparecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. El muchacho fue visto por última vez el miércoles 7 de enero, momentos después de que salió de su casa en el barrio Las Flores con el propósito de conseguir un trabajo.
Diego Serón desaparecido en Chubut: qué se sabe del joven de 28 años de Comodoro Rivadavia
El desaparecido Diego Serón fue visto por última vez el miércoles 7 de enero, luego de que saliera de su casa para realizar una changa que le había salido
Desde ese instante, nada más se supo del hombre desaparecido. No volvió a tener contacto con ninguno de sus familiares y su teléfono celular se apagó poco después de salir del domicilio.
El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Seguridad, poco y nada ha podido aportar a la causa, sin grandes novedades sobre el paradero del desaparecido Diego Serón.
De todos modos, la búsqueda es incesante y todo Comodoro Rivadavia sigue buscándolo.
Al momento de su desaparición, Diego Serón vestía una campera y una gorra del Club Boca Juniors, un buzo negro y zapatillas Adidas negras con suela blanca.
Desaparecido: Diego Serón es intensamente buscado en Chubut
Según sostuvo Juan Serón, su padre, Diego vivía solo en una vivienda ubicada en el mismo terreno que la casa de su madre. Ese miércoles 7 de enero, cerca de las 15 horas, se retiró de su domicilio algo apurado tras recibir una propuesta para una changa, mientras aguardaba su reincorporación laboral.
“Le avisó únicamente a la mamá que salía a trabajar y no volvió más”, dijo Juan Serón, quien resaltó que su hijo Diego desaparecido no acostumbraba ausentarse sin previo aviso.
Lo que más llamó la atención a los familiares e investigadores, es que Diego Serón salió de su casa sin mochila ni billetera, llevando únicamente su celular, algo poco habitual en su rutina diaria.
Angustia y desesperación por el joven desaparecido
Diego Serón, el joven desaparecido en Comodoro Rivadavia, fue visto por última vez caminando por el barrio Pietrobelli hacia el camino Centenario en dirección a Km 3.
“La verdad que ya son muchos días y la preocupación es angustiante. Hoy en día ya no se puede dormir. Como padre, uno está sobresaltado todo el tiempo, estamos angustiados de no tener novedades, ya pasaron muchos días y cero novedades", dijo Juan Serón al diario Crónica de Comodoro Rivadavia.
"Tengo sospechas de todo, hoy desconfío de todo. Mi hijo, si hubiese sido por su propio medio, ya hubiese estado en su casa, eso se lo puedo asegurar. Porque no era un chico de andar en la calle, no era un chico que tenía conflictos, no era un chico que se drogaba, como me lo quisieron hacer suponer en el principio, cuando recién hicimos la denuncia, que no, que por ahí se fue con los trapitos, que fue a drogarse, a tomar con los trapitos. Yo sé quién es mi hijo, y lo conozco, y yo sé que antes de salir a pedir, o antes de salir a mendigar, salió a buscar un trabajo", dijo Juan.