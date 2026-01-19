Diego Serón desaparecido en Chubut: qué se sabe del joven de 28 años de Comodoro Rivadavia

De todos modos, la búsqueda es incesante y todo Comodoro Rivadavia sigue buscándolo.

Al momento de su desaparición, Diego Serón vestía una campera y una gorra del Club Boca Juniors, un buzo negro y zapatillas Adidas negras con suela blanca.

Desaparecido: Diego Serón es intensamente buscado en Chubut

Según sostuvo Juan Serón, su padre, Diego vivía solo en una vivienda ubicada en el mismo terreno que la casa de su madre. Ese miércoles 7 de enero, cerca de las 15 horas, se retiró de su domicilio algo apurado tras recibir una propuesta para una changa, mientras aguardaba su reincorporación laboral.

“Le avisó únicamente a la mamá que salía a trabajar y no volvió más”, dijo Juan Serón, quien resaltó que su hijo Diego desaparecido no acostumbraba ausentarse sin previo aviso.

Lo que más llamó la atención a los familiares e investigadores, es que Diego Serón salió de su casa sin mochila ni billetera, llevando únicamente su celular, algo poco habitual en su rutina diaria.

Angustia y desesperación por el joven desaparecido

Diego Serón, el joven desaparecido en Comodoro Rivadavia, fue visto por última vez caminando por el barrio Pietrobelli hacia el camino Centenario en dirección a Km 3.

#Comodoro | Difunden la última imagen de Diego Serón antes de su desaparición en Comodoro: «Sigo esperando ver más cámaras"https://t.co/Q9B69rdULQ pic.twitter.com/uvMH7DitHe — El Comodorense (@ElComodorense) January 15, 2026

“La verdad que ya son muchos días y la preocupación es angustiante. Hoy en día ya no se puede dormir. Como padre, uno está sobresaltado todo el tiempo, estamos angustiados de no tener novedades, ya pasaron muchos días y cero novedades", dijo Juan Serón al diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

"Tengo sospechas de todo, hoy desconfío de todo. Mi hijo, si hubiese sido por su propio medio, ya hubiese estado en su casa, eso se lo puedo asegurar. Porque no era un chico de andar en la calle, no era un chico que tenía conflictos, no era un chico que se drogaba, como me lo quisieron hacer suponer en el principio, cuando recién hicimos la denuncia, que no, que por ahí se fue con los trapitos, que fue a drogarse, a tomar con los trapitos. Yo sé quién es mi hijo, y lo conozco, y yo sé que antes de salir a pedir, o antes de salir a mendigar, salió a buscar un trabajo", dijo Juan.