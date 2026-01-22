La letra chica del traspaso del Acceso Este que cambió de manos y de nombre

accidente acceso este predio de la virgen Este sector del Acceso Este pasará a ser la Ruta Provincial 22. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Qué incluye el acuerdo por el Acceso Este

El traspaso del Acceso Este comprende particularmente desde el Km 1011.50 hasta el Km 1039.81 en Costanera de la Ciudad de Mendoza.

Incluye no solo la calzada, sino también los terrenos, obras de arte, puentes, alcantarillas y todo lo adherido al suelo dentro de la zona de camino, en el estado en que se encuentran al momento del acuerdo.

A partir de la firma del convenio, la conservación, el mantenimiento integral y todos los derechos y obligaciones sobre el tramo pasaron a quedar a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Mendoza.

acceso este ruta 7 obras viales El tramo del Acceso Este a intervenir va desde Maipú hasta la Ciudad de Mendoza.

Formalmente quedó incorporado a la Red Vial Provincial y pasó a ser un bien del dominio público de la Provincia de Mendoza. De ahí el cambio de nombre.

La razón que dio Nación para justificar el traspaso del Acceso Este a Mendoza

En el convenio el traspaso se fundamenta en la construcción de la Variante Palmira, la nueva traza de la Ruta 7 que conecta de manera directa con la Ruta 40, a la altura de Agrelo, en Luján de Cuyo.

variante palmira ruta paso a chile La Variante Palmira permitió que un tramo del Acceso Este pueda ser traspasado a Mendoza.

Según la normativa nacional, cuando la Nación construye nuevos trazados que modifican los actuales –como en este caso-, estos últimos dejan de pertenecer a la Red Vial Nacional y pasan automáticamente a la jurisdicción provincial.

Todo sobre las obras en el Acceso Este

El convenio ratificado por el gobernador Cornejo formaliza el traspaso gratuito de la jurisdicción del tramo Palmira – Nudo Vial a la órbita provincial.

A lo largo de estos casi 30 kilómetros del Acceso Este entre Maipú y Guaymallén, se llevarán a cabo dos obras, que están en proceso de licitación.

Por la primera de ellas -que va de calle Lamadrid hasta calle Arturo González- se presentaron 11 ofertas y, por la segunda -que proyecta 3 trochas y nuevas conexiones hasta el Nudo Vial-, otras 7. Actualmente, todas se encuentran en análisis por parte del Gobierno provincial.

Acceso Este tramo en Maipú

Ambas serán financiadas por los Fondos del Resarcimiento, que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Primera obra, en Maipú

11 empresas pujan por quedarse con la primera obra del Acceso Este que abarca 18,8 kilómetros de calzada, específicamente desde la calle Lamadrid hasta la calle Arturo González, en el límite entre Maipú y Guaymallén.

La obra consiste en la renovación de la calzada desde cero (asfalto nuevo) para transformar integralmente el sector. También se prevé la licitación de obras para las colectoras en conjunto con Maipú.

A diferencia de otros tramos más complejos, en esta etapa no se cortará el tránsito vehicular, lo cual representa un desafío logístico importante dado que por allí circulan unos 35.600 vehículos diarios.

Se organizará en dos secciones (de Lamadrid a Cervantes y de Cervantes a Arturo González) para permitir dos frentes de obra simultáneos: uno avanzando de Este a Oeste y otro de Oeste a Este.

Según confiaron de Gobierno, la obra podría comenzar en abril de 2026 con un plazo de ejecución de un año. Tras ello, se evaluará el cobro de un peaje para garantizar el recupero de la inversión.

Segunda obra, en Guaymallén

La segunda obra del Acceso Este corresponde al tramo que atraviesa Guaymallén y es considerada la más compleja de todo el proyecto.

Comprende un tramo de 11,6 kilómetros que va desde la calle Arturo González hasta el Nudo Vial (ingreso a la Ciudad de Mendoza).

El objetivo central de la obra es sumar un tercer carril por mano en los sectores del Acceso Este que solo cuentan con dos.

También se busca integrar el norte y el sur de Guaymallén mediante la elevación de la ruta (entre 5 y 6 metros de altura), permitiendo que varias calles transversales pasen por debajo.

A diferencia de la obra en Maipú, en este tramo se prevén cortes totales de circulación, lo que requerirá un estricto plan de desvíos.

Guaymallen Acceso, cambios de sentido de las laterales

A partir de febrero, en tanto, los laterales del Acceso Este unificarán su sentido (el norte hacia el oeste y el sur hacia el este) y se prohibirá el estacionamiento en ciertos sectores para facilitar la fluidez vehicular durante la construcción.