Por la obra del Acceso Este, desde febrero cambiará el sentido de circulación de los laterales

La Municipalidad de Guaymallén anunció que, a partir del 9 de febrero, cambiará el sentido de circulación de los laterales del Acceso Este, desde el Nudo Vial hasta el límite con Maipú.
Antes de que comiencen los trabajos sobre el Acceso Este, Guaymallén anunció cambios clave en los laterales y prohibiciones para estacionar
Las modificaciones también incluyen una prohibición para estacionar entre La Purísima y el cruce de Hilario Cuadros y Cañadita Alegre.
Estos cambios se mantendrán mientras duren los trabajos de recuperación integral del Acceso Este.
Cómo será la circulación por los laterales del Acceso Este
Los laterales norte y sur del Acceso Este unificarán su sentido de circulación.
Desde Arturo González hasta el Nudo Vial, por el lateral norte solo se podrá circular de este a oeste.
Por el lateral sur, en ese mismo tramo, los vehículos se verán obligados a transitar solo de oeste a este.
Además, estará prohibido estacionar en ambos laterales del Acceso Este entre los cruces de Hilario Cuadros y Cañadita Alegre; y La Purísima y Curupaytí.
La obra del Acceso Este
Guaymallén adelantó los cambios en la circulación por los laterales para anticiparse no solo al inicio de la obra en el Acceso Este, que conllevará cortes de tránsito, sino también al comienzo de las clases, hecho que acrecienta el flujo en la zona.
La obra del Acceso Este se desarrollará en tres etapas que abarcan algo más de 11 kilómetros de Guaymallén: desde el Nudo Vial, en la Avenida Gobernador Videla y el límite con Maipú, fijado por la calle Arturo González.
El proyecto agrega una tercera trocha por mano desde Arturo González hasta el puente sobre calle Sarmiento; más tres puentes para unir las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur, por debajo del Acceso Este.
La obra completa también incluye la reparación integral entre Arturo González y la Variante Palmira, en Maipú.
La obra del Acceso Este por etapas:
- La primera etapa va de Arturo González hasta La Purísima (a la altura del puente de colores del Ferrocarril). En ella se desarrollará una tercera trocha por cada sentido de circulación, incluida la ampliación de los puentes sobre canal Pescara y sobre carril Ponce (ambos puentes tienen dos trochas por mano).
- La segunda etapa va desde La Purísima hasta el puente que pasa sobre la unión de las calles Sarmiento y Estrada. En esta etapa se desarrollarán los tres pasos nuevos que unirán el sector norte y sur de Guaymallén (conectando las calles calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur), lo que implica que desde La Purísima hasta Sarmiento el Acceso Este se elevará a cinco metros de altura para permitir el paso de las calles perpendiculares por debajo.
- La tercera etapa va desde Sarmiento-Estrada hasta el Nudo Vial. En este segmento del Acceso Este ya existen tres trochas, por lo que se realizará la repavimentación, bacheo y sellado de fisuras.