Por la obra del Acceso Este, desde febrero cambiará el sentido de circulación de los laterales

accidente acceso este predio de la virgen En febrero comienzan los efectos de la faraónica obra del Acceso Este. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cómo será la circulación por los laterales del Acceso Este

Los laterales norte y sur del Acceso Este unificarán su sentido de circulación.

Desde Arturo González hasta el Nudo Vial, por el lateral norte solo se podrá circular de este a oeste.

acceso este guaymallen cambio de sentido Por el lateral norte del Acceso Este solo se podrá circular hacia el oeste.

Por el lateral sur, en ese mismo tramo, los vehículos se verán obligados a transitar solo de oeste a este.

acceso este guaymallen cambio de sentido laterales Por el lateral sur del Acceso Este solo se podrá circular hacia el este.

Además, estará prohibido estacionar en ambos laterales del Acceso Este entre los cruces de Hilario Cuadros y Cañadita Alegre; y La Purísima y Curupaytí.

acceso este guaymallen estacionamiento prohibido La prohibición para estacionar en los laterales del Acceso Este abarca 6 tramos.

La obra del Acceso Este

Guaymallén adelantó los cambios en la circulación por los laterales para anticiparse no solo al inicio de la obra en el Acceso Este, que conllevará cortes de tránsito, sino también al comienzo de las clases, hecho que acrecienta el flujo en la zona.

acceso este proyecto remodelacion La reforma del Acceso Este en el tramo que atraviesa Guaymallén supone varios cambios, entre ellos elevar la ruta para que atraviesen por debajo varias calles.

La obra del Acceso Este se desarrollará en tres etapas que abarcan algo más de 11 kilómetros de Guaymallén: desde el Nudo Vial, en la Avenida Gobernador Videla y el límite con Maipú, fijado por la calle Arturo González.

El proyecto agrega una tercera trocha por mano desde Arturo González hasta el puente sobre calle Sarmiento; más tres puentes para unir las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga y Urquiza norte y sur, por debajo del Acceso Este.

La obra completa también incluye la reparación integral entre Arturo González y la Variante Palmira, en Maipú.

acceso este proyecto calle urquiza Una de las elevaciones del Acceso Este será en calle Urquiza que atravesará por debajo para unir el Norte y el Sur de Guaymallén.

La obra del Acceso Este por etapas: