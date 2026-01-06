Once empresas presentaron sus ofertas para transformar el primer tramo del Acceso Este

Andrés Lombardi y Marité Badui sobres Acceso Este En la apertura de sobres se confirmó que son 11 las empresas interesadas en renovar ese tramo del Acceso Este que supone 18,8 kilómetros de asfalto nuevo.

"En este tramo de la obra no se va a cortar el tránsito, lo que va a ser un desafío. Junto con Maipú se van a licitar las obras de las colectoras y tenemos que hacer ese trabajo de logística en conjunto. Porque se hará en dos secciones desde calle Lamadrid hasta calle Cervantes y desde calle Cervantes hasta calle Arturo González, para que existan dos frentes de obra en simultáneo: uno desde el Este al Oeste y otro de Oeste hacia Este", explicó Badui.

Estas son las 11 empresas que compiten por la obra del Acceso Este

- Construcciones electromecánicas del oeste SA

- UT Corporación del Sur SA con José Chediack SAICA;

- UT Procon SRL con Mapal SACIA;

- Cartellone Construcciones Civiles SA;

- UT Constructora San José SRL con Stornini SA;

- UT Da Fré Obras Civiles SA con Construcciones IVICA y Dumandzic SA;

- UT Se Mi SA - HCO SA - Obras Andinas SA;

- Luis M Pagliara SA;

- UT Green SA con Tecno redes y obras SRL;

- UT Laugero Construcciones SA con kraft Constructora SRL

- AYFRA SRL.

El plan de desvió es clave para avanzar con la obra del Acceso Este

Badui admitió que uno de los puntos clave para avanzar con el primer tramo de la obra del Acceso Este es estudiar el plan de desvío que presenten los oferentes.

Es que por ese tramo del Acceso Este, de calle Lamadrid hasta calle Arturo González, transitan a diario unos 35.600 vehículos.

obra de la Ruta 7 imagen en el recorrido de Maipú

"Antes había como estacionalidades durante el día, ahora la verdad que es frecuente y constante ese flujo vehicular con lo cual el plan de desvío es un hito muy importante para nosotros", reforzó.

En Infraestructura saben que organizar el tránsito en ese año que durará la obra en ese primer tramo es fundamental, por lo que es probable que deban coordinar con las comunas para reforzar el estado de algunas calles aledañas que sirvan para derivar el flujo vehicular que dejará de pasar por el Acceso Este.

Terminada la obra evaluarán el cobro de peaje

En la conferencia de prensa que se organizó por la apertura de los sobres con las ofertas para el Acceso Este, también surgió la duda sobre si en ese tramo de Maipú se podrían colocar peajes para garantizar el repago de la obra.

Marité Badui fue clara en la respuesta: "Todo lo que se financia con los Fondos del Resarcimiento tiene que tener recupero", marcó y reforzó: "Ese repago hace a que podamos seguir invirtiendo en los stocks de infraestructura".

Sin embargo no avanzó con definiciones de cuando se podría iniciar con el cobro del peaje, ni el lugar del Acceso Este en que se podrían colocar.

Sí dejó claro que a la obra la paga quien la use. "¿Por qué va a pagar alguien de San Rafael una obra que usan ciudadanos del Gran Mendoza y viceversa? se preguntó resaltando ese principio de correspondencia, por el cual deberían pagar peaje aquellos que transiten habitualmente por ese tramo del Acceso Este.