La reforma es urgente. Los empresarios del carril Rodríguez Peña saben que en pocos meses cuando avance la megaobra del Acceso Este y comiencen los cortes, un enorme caudal de tránsito se derivará por esa ruta provincial y ya abrieron el paraguas para avanzar con una serie de pequeñas obras que contengan esos miles de autos, camiones y colectivos.
Empresarios del carril Rodríguez Peña piden obra urgente por el caos de tránsito del Acceso Este
El Consorcio que integran los empresarios del carril Rodríguez Peña y las comunas por las que pasa el carril votó avanzar con un obra que sumará rotondas
Por eso se entiende que este martes, el consorcio que conforman esos empresarios nucleados en Aderpe (Asociación de empresarios del Rodríguez Peña) y los representantes de las comunas que atraviesa ese carril, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz, hayan votado por mayoría que se arranque con el máster plan que haga más ágil el tránsito en esa vía.
A la reunión faltó el representante de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), de quien depende esa ruta, pero los empresarios parecen confiados en que el Gobierno les avalará esos cambios de infraestructura vial. De hecho este miércoles avanzaron con una reunión con dirigentes de la DPV y está en carpeta exponerle los detalles del plan a la Subscretaria de Infraestructura, Marité Badui.
"Hemos hecho un relevamiento del tránsito y sobre eso hemos propuesto una serie de modificaciones sobre la arteria, con incorporación de rotondas de ensanche que permitirían agilizar el tránsito. Hoy se votó que se trabaje en un anteproyecto", confirmó el presidente de Aderpe, Manuel Ponce.
El máster plan que se detalló en la reunión incluye hacer varias rotondas en algunas de las intersecciones del carril Rodríguez Peña que hoy tienen semáforos.
Pero además de esas obras de tránsito, los empresarios prentende aprovechar la intervención del carril para avanzar también con dotarlo de otros servicios de los que carece en algunos tramos y tiene que ver con mejorar las redes de agua, de tratamiento de residuos, conectividad y gas. "Hace más de 10 años que no se interviene el carril", advirtieron.
Pidieron a las comunas acelerar vías alternativas al carril Rodríguez Peña
Entre tanto se define qué reformas se les harán al carril Rodríguez Peña y atentos al enorme caudal de vehículos que deberán desviarse cuando arranque la megaobra del Acceso Este, esos empresarios también se reunieron con referentes de Maipú y Guaymallén para pedirles acelerar las mejoras de vías alternativas.
"Hemos pedido que aceleren la finalización de la obra de lo que es San Francisco del Monte, que es la vía paralela al norte del Rodríguez Peña. Y también que haya una derivación vehicular hacia la zona sur, que es calle Alsina, que el año pasado la Municipalidad de Bodecruz terminó con el último tramo que faltaba de ensanchamiento", puntualizó Ponce.
En esas reuniones quedó claro que la intención es que San Francisco del Monte absorba buena parte del tránsito particular y también de los colectivos de corta distancia.