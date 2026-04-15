El dólar profundizó su caída y tocó un nuevo piso de $1.380 en lo que va del año

El dólar blue cerró la jornada sin cambios, manteniéndose estable en los $1.410, y en contraste, el dólar oficial perdió otros $5. Así, terminó en $1.380 para profundizar su caída al igual que la del mayorista y alcanzar un nuevo valor mínimo en este 2026, con una brecha que promete seguir expandiéndose si esa dinámica continúa.
El dólar paralelo había llegado a tocar los $1.415 al mediodía, pero luego bajó un escalón que lo ubicó en el mismo valor de la víspera, cuando había subido y el oficial bajó.
El dólar mayorista también operó con una clara señal de descenso durante toda la rueda. Y después de tocar los $1.340, finalmente cerró en $1.359, un valor 0,5% inferior al del martes que lo convirtió de nuevo como la cotización más baja de la jornada.
Tampoco escaparon a la inercia bajista los paralelos del mercado financiero, aunque el dólar MEP siguió por debajo de los $1.400 y el CCL despegándose de ese piso.
Qué pasó con los financieros y la brecha entre dólar oficial y el paralelo
Con ese clima, el Banco Central continuó con su racha compradora, lo que ayudó a contener las cotizaciones a pesar del ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa de granos. Una situación que no alteró la paz cambiaria de los últimos días pero dejó abierta la brecha en torno al 2% gracias a la nueva caída del dólar formal.
El dólar MEP o Bolsa mostró un retroceso moderado. Finalizó la jornada en los $1.396, alejándose de los techos registrados semanas atrás tras una caída de casi $16.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) acompañó la tendencia general con una baja diaria. Se posicionó en los $1.452,27, lo que reflejó una menor presión sobre los activos financieros externos.
Mientras tanto, el dólar tarjeta, que refleja el movimiento de consumos personales fuera del país, ratificó su condición de ser el dólar más caro aún con una merma: $1.816, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.