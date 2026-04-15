El dólar profundizó su caída y tocó un nuevo piso de $1.380 en lo que va del año

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg El dólar blue fue el único que mantuvo su precio durante la rueda

Tampoco escaparon a la inercia bajista los paralelos del mercado financiero, aunque el dólar MEP siguió por debajo de los $1.400 y el CCL despegándose de ese piso.

Qué pasó con los financieros y la brecha entre dólar oficial y el paralelo

Con ese clima, el Banco Central continuó con su racha compradora, lo que ayudó a contener las cotizaciones a pesar del ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa de granos. Una situación que no alteró la paz cambiaria de los últimos días pero dejó abierta la brecha en torno al 2% gracias a la nueva caída del dólar formal.

El dólar MEP o Bolsa mostró un retroceso moderado. Finalizó la jornada en los $1.396, alejándose de los techos registrados semanas atrás tras una caída de casi $16.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) acompañó la tendencia general con una baja diaria. Se posicionó en los $1.452,27, lo que reflejó una menor presión sobre los activos financieros externos.

Mientras tanto, el dólar tarjeta, que refleja el movimiento de consumos personales fuera del país, ratificó su condición de ser el dólar más caro aún con una merma: $1.816, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.