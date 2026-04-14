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Mercado cambiario

Con un dólar oficial estable, el blue volvió a subir y la brecha ya roza el 2%

El dólar blue cerró en $1.410, mientras el dólar oficial se mantuvo en $1.385. Qué pasó con el mayorista y el resto de las cotizaciones del dólar tras otra suba

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Salvo el dólar oficial, tanto el blue como el resto de las cotizaciones ceeró en alza este martes 14

Salvo el dólar oficial, tanto el blue como el resto de las cotizaciones ceeró en alza este martes 14

El mercado cambiario operó este martes con una marcada presión a la suba en las cotizaciones libres. Así, el dólar blue sumó $10 antes de cerrar a $1.410 y así extender la brecha con un dólar oficial que se mantuvo estable en la pizarra del Banco Nación ($1.385).

Al contrario del paralelo, la divisa formal cerró igual que el lunes. Y aunque en algunos bancos como el BBVA llegó a $1.390 para la venta la brecha entre ambas cotizaciones llegó a 1,85%.

El dólar mayorista registró un leve incremento en línea con la pauta de devaluación oficial. La cotización para la venta superó los $1.364 este martes, pero sin recortar sustancialmente la la distancia con la banda máxima de intervención, que el Banco Central fijó en $1.677,45.

El organismo monetario volvió a comprar reservas, esta vez por U$S185 millones. Y de ese modo en lo que va de 2026 ya acumula compras netas por más de US$5.700 millones.

banco central (3)
Banco Central.

Banco Central.

Dólar CCL, el más caro de todos

En el ámbito bursátil, los paralelos financieros tampoco escaparon a la inercia alcista. El dólar MEP operó en alza durante toda la jornada: después de tocar los $1.406,8 subió hasta $1.412,81.

Por su parte, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) también subió y continúa como la opción más cara de todas, incluso por encima del blue. Después de promediar los $1.464,20, al final de la rueda llegó a $1.468,60.

En el caso de los consumos en el exterior, el precio del dólar tarjeta siguió alineado a la quietud de un dólar oficial que tocó su piso del primer cuatrimestre y tampoco tuvo cambios. Su precio de venta pasó de $1.794 a $1.817 con el recargo de 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias.

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