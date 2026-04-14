Con un dólar oficial estable, el blue volvió a subir y la brecha ya roza el 2%

El mercado cambiario operó este martes con una marcada presión a la suba en las cotizaciones libres. Así, el dólar blue sumó $10 antes de cerrar a $1.410 y así extender la brecha con un dólar oficial que se mantuvo estable en la pizarra del Banco Nación ($1.385).
Al contrario del paralelo, la divisa formal cerró igual que el lunes. Y aunque en algunos bancos como el BBVA llegó a $1.390 para la venta la brecha entre ambas cotizaciones llegó a 1,85%.
El dólar mayorista registró un leve incremento en línea con la pauta de devaluación oficial. La cotización para la venta superó los $1.364 este martes, pero sin recortar sustancialmente la la distancia con la banda máxima de intervención, que el Banco Central fijó en $1.677,45.
El organismo monetario volvió a comprar reservas, esta vez por U$S185 millones. Y de ese modo en lo que va de 2026 ya acumula compras netas por más de US$5.700 millones.
Dólar CCL, el más caro de todos
En el ámbito bursátil, los paralelos financieros tampoco escaparon a la inercia alcista. El dólar MEP operó en alza durante toda la jornada: después de tocar los $1.406,8 subió hasta $1.412,81.
Por su parte, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) también subió y continúa como la opción más cara de todas, incluso por encima del blue. Después de promediar los $1.464,20, al final de la rueda llegó a $1.468,60.
En el caso de los consumos en el exterior, el precio del dólar tarjeta siguió alineado a la quietud de un dólar oficial que tocó su piso del primer cuatrimestre y tampoco tuvo cambios. Su precio de venta pasó de $1.794 a $1.817 con el recargo de 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias.