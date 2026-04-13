El dólar llegó a $1.385, su cotización más baja en lo que va del año

Por su parte, los financieros también cerraron en baja este lunes. Al igual que el dólar mayorista, que cayó más de 1,1% y tocó los $1.354 en otra jornada de "paz cambiaria" predominante a lo largo de abril.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

De ese modo, el dólar mayorista, que había llegado a $1.370, se convirtió en la cotización más baja de la apertura semanal, incluido el dólar oficial.

Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron movimientos moderados, con el dólar MEP cerrando en torno a los $1.412,50. Y el dólar CCL (Contado con Liquidación) en $1.473,20.

Con ese comportamiento, la brecha entre esta cotización y el tipo de cambio oficial se posicionó apenas por encima del 3,1%,.

Para los consumos en el exterior, el dólar tarjeta se posicionó en los $1.813,50, en su caso con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias. Y terminó el día como la mayor cotización del mercado.