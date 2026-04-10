El dólar oficial en el Banco Nación registró su mayor caída semanal en dos meses

Dolar (8)

El mercado paralelo y la brecha bajo control

El dólar blue también acompañó el clima de distensión. Tras amagar con una suba a media mañana, terminó la jornada sin cambios en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.

De esta manera, el paralelo cotizó incluso por debajo de la venta del oficial en el Banco Nación, eliminando prácticamente la brecha con el billete minorista estatal.

En el mercado de capitales, los dólares financieros operaron con una calma notable:

Dólar MEP: retrocedió un 0,47% para ubicarse en los $1.415,90.

retrocedió un 0,47% para ubicarse en los $1.415,90. Dólar CCL: mostró una leve resistencia con una suba marginal del 0,02%, cerrando en $1.476,90.

La brecha cambiaria con el oficial mayorista se mantiene así en niveles mínimos: un 1,5% para el MEP y un 6,1% para el CCL, cifras que el mercado lee como una señal de estabilidad de cara al inicio del segundo trimestre.

Los bonos y el riesgo país

El escenario financiero se completó con un fuerte rebote de las acciones argentinas en Wall Street (ADRs), donde firmas como Bioceres y bancos lideraron las subas. Esto permitió que el riesgo país se consolide por debajo de los 600 puntos, situándose este viernes en los 553 puntos básicos, su nivel más bajo en años.

El dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior, cerró la semana en $1.826,50. Ante la estabilidad del MEP (a $1.415), hoy resulta un 22% más barato pagar el resumen de la tarjeta con dólares propios comprados en la bolsa que dejar que se pesifique al valor oficial con impuestos.