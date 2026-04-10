El dólar oficial en el Banco Nación registró su mayor caída semanal en dos meses

En una jornada que consolidó el optimismo de los mercados, el dólar oficial cayó $10 y cerró este viernes profundizando su tendencia a la baja. En las pizarras del Banco Nación, la divisa finalizó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, confirmando la perforación del piso de los $1.400.
Según destacó el diario Ámbito, se trata de la mayor caída semanal del tipo de cambio oficial en los últimos dos meses, un movimiento que refuerza el ancla nominal del gobierno nacional frente a la inflación.
La "pax cambiaria" no solo se sintió en la ventanilla. El Banco Central (BCRA) anotó este viernes su mayor compra de divisas de todo el 2026, al adquirir U$S281 millones en el mercado mayorista. Con este saldo positivo, las reservas brutas superaron la barrera de los U$S45.000 millones, alcanzando exactamente los U$S45.152 millones, un nivel que no se registraba desde hace meses y que, según fuentes de la city citadas por Infobae, acerca a las reservas netas a terreno positivo.
El mercado paralelo y la brecha bajo control
El dólar blue también acompañó el clima de distensión. Tras amagar con una suba a media mañana, terminó la jornada sin cambios en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta.
De esta manera, el paralelo cotizó incluso por debajo de la venta del oficial en el Banco Nación, eliminando prácticamente la brecha con el billete minorista estatal.
En el mercado de capitales, los dólares financieros operaron con una calma notable:
- Dólar MEP: retrocedió un 0,47% para ubicarse en los $1.415,90.
- Dólar CCL: mostró una leve resistencia con una suba marginal del 0,02%, cerrando en $1.476,90.
La brecha cambiaria con el oficial mayorista se mantiene así en niveles mínimos: un 1,5% para el MEP y un 6,1% para el CCL, cifras que el mercado lee como una señal de estabilidad de cara al inicio del segundo trimestre.
Los bonos y el riesgo país
El escenario financiero se completó con un fuerte rebote de las acciones argentinas en Wall Street (ADRs), donde firmas como Bioceres y bancos lideraron las subas. Esto permitió que el riesgo país se consolide por debajo de los 600 puntos, situándose este viernes en los 553 puntos básicos, su nivel más bajo en años.
El dólar tarjeta, que se utiliza para compras en el exterior, cerró la semana en $1.826,50. Ante la estabilidad del MEP (a $1.415), hoy resulta un 22% más barato pagar el resumen de la tarjeta con dólares propios comprados en la bolsa que dejar que se pesifique al valor oficial con impuestos.