El dólar oficial bajó y ya está cerca de la barrera de los $1.400 en el Banco Nación

En el resto del sistema financiero, el promedio del minorista bancario mostró una dispersión de precios, oscilando entre los $1.420 y los $1.470, con picos de hasta $1.472 en las entidades con cotizaciones más altas.

Los dólares financieros, entre leves alzas y bajas

En el mercado de capitales, la brecha cambiaria se mantuvo estable con movimientos marginales:

Dólar MEP: registró una mínima suba del 0,01%, posicionándose en los $1.423,20.

registró una mínima suba del 0,01%, posicionándose en los $1.423,20. Dólar CCL (Contado con Liquidación): marcó un leve descenso del 0,05%, cerrando la jornada en $1.478,10.

Actualmente, los tipos de cambio financieros se sostienen entre $20 y $70 por encima de la cotización del Banco Nación, en un escenario donde la oferta de divisas y las intervenciones oficiales logran contener saltos bruscos en la previa del cierre de semana.

Con el oficial a $1.405, el llamado dólar tarjeta o "turista" -que incluye los recargos impositivos- sigue siendo la opción más cara del mercado para los mendocinos que realizan consumos en el exterior.