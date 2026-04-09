El dólar oficial bajó y ya está cerca de la barrera de los $1.400 en el Banco Nación

En una jornada caracterizada por la escasa volatilidad y una tendencia bajista en los segmentos regulados, el dólar oficial cerró este jueves con un retroceso de $5 respecto a la víspera. En las pizarras del Banco Nación, la divisa finalizó en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, quedando a un paso de quebrar la barrera de los $1.400.
Este movimiento en el minorista oficial se dio en sintonía con el dólar mayorista, que bajó un 0,3% para ubicarse en los $1.383, marcando el ritmo de la devaluación mensual controlada.
Estabilidad en el mercado informal y dispersión bancaria
Por su parte, el dólar blue se mantuvo ajeno a las oscilaciones del oficial. La divisa informal cotizó a $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, sin registrar variaciones en su precio final. Con estos valores, el blue continúa operando por debajo del oficial de ventanilla en algunas entidades.
En el resto del sistema financiero, el promedio del minorista bancario mostró una dispersión de precios, oscilando entre los $1.420 y los $1.470, con picos de hasta $1.472 en las entidades con cotizaciones más altas.
Los dólares financieros, entre leves alzas y bajas
En el mercado de capitales, la brecha cambiaria se mantuvo estable con movimientos marginales:
- Dólar MEP: registró una mínima suba del 0,01%, posicionándose en los $1.423,20.
- Dólar CCL (Contado con Liquidación): marcó un leve descenso del 0,05%, cerrando la jornada en $1.478,10.
Actualmente, los tipos de cambio financieros se sostienen entre $20 y $70 por encima de la cotización del Banco Nación, en un escenario donde la oferta de divisas y las intervenciones oficiales logran contener saltos bruscos en la previa del cierre de semana.
Con el oficial a $1.405, el llamado dólar tarjeta o "turista" -que incluye los recargos impositivos- sigue siendo la opción más cara del mercado para los mendocinos que realizan consumos en el exterior.