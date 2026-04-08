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Caída generalizada de los distintos precios del dólar: el blue tocó su piso desde septiembre

El dólar en el Banco Nación perdió $5 y cerró a $1.410, mientras que el blue llegó a $1.390. Cuántas divisas compró el Banco Central con la caída del mayorista

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Con la caída de todos los precios la jornada marcó una baja generalizada de las cotizaciones del dólar.

Con la caída de todos los precios la jornada marcó una baja generalizada de las cotizaciones del dólar.

Foto: Archivo

Con un dólar que terminó en $1.410 a la venta en el Banco Nación tras perder $5, los distintos precios cerraron este miércoles 8 de abril en caída. En particular, el dólar blue que tocó su mínimo en 7 meses y por debajo del valor de la divisa oficial al cabo de una jornada en la que el Banco Central volvió a comprar para engrosar sus reservas.

En el mercado paralelo, el dólar se ubicó en $1.390 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más seguidas por los ahorristas. Y con ese comportamiento, al cabo de su 4ta merma consecutiva el dólar blue volvió al valor que había alcanzado en septiembre del 2025.

Por su parte, el dólar oficial operó a $1.410 para la venta, aunque según los valores informados en las pizarras de algunos bancos llegó a $1.415. Mientras, el dólar mayorista, referencia del mercado y clave para el comercio exterior, cerró en $1.387,5 para la venta.

De esa manera, la brecha con la banda máxima que administra el Banco Central superó el 20%. El techo alcanzó los $1.667,89.

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El Banco Central volvi&oacute; a salir de shopping con la ca&iacute;da del d&oacute;lar mayorista y compr&oacute; m&aacute;s de U$S100 millones

El Banco Central volvió a salir de shopping con la caída del dólar mayorista y compró más de U$S100 millones

Cuánto compró el Banco Central con la caída del dólar

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP finalizó la jornada en $1.425,90 a la venta, luego de retraerse casi 0,50%. En tanto, el dólar Contado con liquidación (CCL) alcanzó $1.480,50 para la venta, consolidándose como la cotización más elevada dentro de este segmento pese a caer casi $10.

A su vez, el Banco Central aprovechó otra vez la brecha que se estiró con la caída del mayorista. El organismo monetario compró U$S102 millones esta jornada, por lo cual en 2026 ya acumuló un saldo favorable de 4.683 millones.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, se ubicó en $1.833 para concluir la rueda en $1.844 para la venta, posicionándose como el tipo de cambio más caro del mercado.

De esta manera, la jornada cambiaria volvió a reflejar la brecha existente entre las distintas cotizaciones del dólar, en un contexto de alta atención por parte de los mercados y los ahorristas.

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