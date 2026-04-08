Caída generalizada de los distintos precios del dólar: el blue tocó su piso desde septiembre

De esa manera, la brecha con la banda máxima que administra el Banco Central superó el 20%. El techo alcanzó los $1.667,89.

dolar argentina El Banco Central volvió a salir de shopping con la caída del dólar mayorista y compró más de U$S100 millones Foto: Archivo

Cuánto compró el Banco Central con la caída del dólar

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP finalizó la jornada en $1.425,90 a la venta, luego de retraerse casi 0,50%. En tanto, el dólar Contado con liquidación (CCL) alcanzó $1.480,50 para la venta, consolidándose como la cotización más elevada dentro de este segmento pese a caer casi $10.

A su vez, el Banco Central aprovechó otra vez la brecha que se estiró con la caída del mayorista. El organismo monetario compró U$S102 millones esta jornada, por lo cual en 2026 ya acumuló un saldo favorable de 4.683 millones.

Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, se ubicó en $1.833 para concluir la rueda en $1.844 para la venta, posicionándose como el tipo de cambio más caro del mercado.

De esta manera, la jornada cambiaria volvió a reflejar la brecha existente entre las distintas cotizaciones del dólar, en un contexto de alta atención por parte de los mercados y los ahorristas.