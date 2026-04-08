Caída generalizada de los distintos precios del dólar: el blue tocó su piso desde septiembre

Con un dólar que terminó en $1.410 a la venta en el Banco Nación tras perder $5, los distintos precios cerraron este miércoles 8 de abril en caída. En particular, el dólar blue que tocó su mínimo en 7 meses y por debajo del valor de la divisa oficial al cabo de una jornada en la que el Banco Central volvió a comprar para engrosar sus reservas.
En el mercado paralelo, el dólar se ubicó en $1.390 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más seguidas por los ahorristas. Y con ese comportamiento, al cabo de su 4ta merma consecutiva el dólar blue volvió al valor que había alcanzado en septiembre del 2025.
Por su parte, el dólar oficial operó a $1.410 para la venta, aunque según los valores informados en las pizarras de algunos bancos llegó a $1.415. Mientras, el dólar mayorista, referencia del mercado y clave para el comercio exterior, cerró en $1.387,5 para la venta.
De esa manera, la brecha con la banda máxima que administra el Banco Central superó el 20%. El techo alcanzó los $1.667,89.
Cuánto compró el Banco Central con la caída del dólar
En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP finalizó la jornada en $1.425,90 a la venta, luego de retraerse casi 0,50%. En tanto, el dólar Contado con liquidación (CCL) alcanzó $1.480,50 para la venta, consolidándose como la cotización más elevada dentro de este segmento pese a caer casi $10.
A su vez, el Banco Central aprovechó otra vez la brecha que se estiró con la caída del mayorista. El organismo monetario compró U$S102 millones esta jornada, por lo cual en 2026 ya acumuló un saldo favorable de 4.683 millones.
Finalmente, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, se ubicó en $1.833 para concluir la rueda en $1.844 para la venta, posicionándose como el tipo de cambio más caro del mercado.
De esta manera, la jornada cambiaria volvió a reflejar la brecha existente entre las distintas cotizaciones del dólar, en un contexto de alta atención por parte de los mercados y los ahorristas.