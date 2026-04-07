El dólar cerró al mismo precio por tercer día consecutivo y el blue cayó por debajo de los $1.400

dolar tarjeta, fin cepo cambiario.jpg El dólar tarjeta se convirtió en el más caro del mercado. Foto: archivo

Más allá de la relativa paz que reflejaron las distintas cotizaciones del dólar, en los bancos su precio llegó a $1.420 (ICBC, Supervielle, BBVA). En lo que va de abril, el único aumento de la divisa oficial había sido previo a Semana Santa.

Qué pasó con los financieros y el dólar blue en Mendoza

El dólar mayorista operó en $1.392 y $1.396,50, al ritmo de microdevaluaciones diarias pero cada vez más lejos de las bandas cambiarias que controla el Banco Central. La máxima alcanzó los $1.666,30 este martes.

Mientras tanto, en plazas como Córdoba y Mendoza, la cotización del dólar blue se mantuvo ligeramente por encima de la media, cerrando en torno a los $1.409.

Entre los financieros o dólares bursátiles hubo una dinámica mixta. Mientras el MEP cerró cerca de los $1.431 luego de una caída de casi 0,90%, el Contado con Liquidación (CCL) se mostró en alza, a casi $1.490 ante la incertidumbre global por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en las materias primas.

Por su parte, el dólar tarjeta que es referencia para consumos en el exterior, se posiciona como el más caro del mercado. En la segunda rueda de la semana rozó $1.850 incluido el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.