El dólar cerró al mismo precio por tercer día consecutivo y el blue cayó por debajo de los $1.400

En una jornada marcada por la volatilidad internacional y el aumento del petróleo, la rueda cambiaria de este martes 7 de abril cerró con resultados mixtos. Un dólar oficial estable ($1.415) por tercer día consecutivo en el Banco Nación, contrastó con el dólar blue, financieros y el mayorista en baja, pero también algunas subas de precio.
El mercado cambiario local mostró una tendencia a la baja en el sector informal. En particular, el dólar blue perdió otros $5 ($10 en dos días) al igual que el lunes y cerró a $1.395, cerca del dólar mayorista ($1.392).
Así, la brecha entre el blue y el oficial mayorista se sitúa actualmente en niveles mínimos cercanos al 2%. Y refleja una calma cambiaria en contraposición a la volatilidad de los mercados energéticos globales tras una nueva amenaza de exterminio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, para liberar el estratégico estrecho de Ormuz. Lo que finalmente quedó en suspenso por dos semanas tras un pedido de tregua de Pakistán.
Más allá de la relativa paz que reflejaron las distintas cotizaciones del dólar, en los bancos su precio llegó a $1.420 (ICBC, Supervielle, BBVA). En lo que va de abril, el único aumento de la divisa oficial había sido previo a Semana Santa.
Qué pasó con los financieros y el dólar blue en Mendoza
El dólar mayorista operó en $1.392 y $1.396,50, al ritmo de microdevaluaciones diarias pero cada vez más lejos de las bandas cambiarias que controla el Banco Central. La máxima alcanzó los $1.666,30 este martes.
Mientras tanto, en plazas como Córdoba y Mendoza, la cotización del dólar blue se mantuvo ligeramente por encima de la media, cerrando en torno a los $1.409.
Entre los financieros o dólares bursátiles hubo una dinámica mixta. Mientras el MEP cerró cerca de los $1.431 luego de una caída de casi 0,90%, el Contado con Liquidación (CCL) se mostró en alza, a casi $1.490 ante la incertidumbre global por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en las materias primas.
Por su parte, el dólar tarjeta que es referencia para consumos en el exterior, se posiciona como el más caro del mercado. En la segunda rueda de la semana rozó $1.850 incluido el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.