El dólar cerró estable, con un blue en caída por tercer día consecutivo

El dólar oficial cerró estable el primer lunes de abril a $1.415 para la venta en el Banco Nación, con el dólar blue en caída por tercer día consecutivo. Así, el paralelo tocó los $1.400 tras perder $5.
A su vez, el dólar mayorista cerró casi 20% debajo del techo de la banda cambiaria: la cotización que es referencia del mercado alcanzó los $1.393, con un techo fijado por el Banco Central en $1.664,71.
Los dólares financieros también perdieron terreno, y en la misma medida. Con 1,6% abajo, sin embargo el dólar MEP llegó a $1.428,57 y el CCL (Contado con Liquidación) a $1.484,23.
En Mendoza, el dólar blue, en su nivel mínimo desde marzo, terminó vendiéndose a $1.405.
Así, las cotizaciones del dólar concluyeron la primera rueda cambiaria de la semana con estos precios:
Dólar oficial
- Compra $1.365/ Venta $1.415.
Dólar blue:
- Compra $1.390/ Venta $1.400.
Dólar MEP:
- Compra $1.427,80/ Venta $1.430,30.
Dólar Contado con Liquidación (CCL):
- Compra $1.481,60/ Venta $1.482,30.
Dólar tarjeta:
- Venta $1.839,50.