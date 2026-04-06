El dólar cerró estable, con un blue en caída por tercer día consecutivo

A su vez, el dólar mayorista cerró casi 20% debajo del techo de la banda cambiaria: la cotización que es referencia del mercado alcanzó los $1.393, con un techo fijado por el Banco Central en $1.664,71.

Los dólares financieros también perdieron terreno, y en la misma medida. Con 1,6% abajo, sin embargo el dólar MEP llegó a $1.428,57 y el CCL (Contado con Liquidación) a $1.484,23.