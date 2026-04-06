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El dólar cerró estable, con un blue en caída por tercer día consecutivo

El dólar oficial se mantuvo en $1.415 en Banco Nación, mientras el dólar blue llegó a $1.400 tras perder $5. La brecha del dólar mayorista alcanzó el 20%

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Este primer lunes de abril se fue con un dólar oficial estable y otra caída del dólar blue

Este primer lunes de abril se fue con un dólar oficial estable y otra caída del dólar blue

El dólar oficial cerró estable el primer lunes de abril a $1.415 para la venta en el Banco Nación, con el dólar blue en caída por tercer día consecutivo. Así, el paralelo tocó los $1.400 tras perder $5.

A su vez, el dólar mayorista cerró casi 20% debajo del techo de la banda cambiaria: la cotización que es referencia del mercado alcanzó los $1.393, con un techo fijado por el Banco Central en $1.664,71.

Los dólares financieros también perdieron terreno, y en la misma medida. Con 1,6% abajo, sin embargo el dólar MEP llegó a $1.428,57 y el CCL (Contado con Liquidación) a $1.484,23.

En Mendoza, el dólar blue, en su nivel mínimo desde marzo, terminó vendiéndose a $1.405.

Así, las cotizaciones del dólar concluyeron la primera rueda cambiaria de la semana con estos precios:

Dólar oficial

  • Compra $1.365/ Venta $1.415.

Dólar blue:

  • Compra $1.390/ Venta $1.400.

Dólar MEP:

  • Compra $1.427,80/ Venta $1.430,30.

Dólar Contado con Liquidación (CCL):

  • Compra $1.481,60/ Venta $1.482,30.

Dólar tarjeta:

  • Venta $1.839,50.

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