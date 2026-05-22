Cambian las reglas de juego para el dólar digital, uno de los principales refugios de los ahorristas argentinos

El plan de EE.UU.: privatizar la expansión del dólar

A diferencia de China, que avanza con un modelo de dinero digital estatal y rígidamente centralizado a través del yuan digital, la estrategia de la administración de Trump corre por una vía distinta: delegar la emisión en el sector privado pero bajo la supervisión indirecta de la Reserva Federal (Fed).

Con esta medida, la Casa Blanca obliga a los reguladores federales a rediseñar la infraestructura jurídica para abrirle las puertas a las empresas fintech y blockchain a los sistemas de pagos de la Fed. En la práctica, esto convierte a las stablecoins respaldadas en dólares en herramientas estratégicas de expansión internacional.

Dentro de este nuevo esquema, los activos digitales ya tienen roles asignados por el Tesoro estadounidense:

Bitcoin: Elevado a la categoría de reserva estratégica y commodity digital, un equivalente moderno al oro o a las reservas energéticas.

Elevado a la categoría de reserva estratégica y commodity digital, un equivalente moderno al oro o a las reservas energéticas. Stablecoins (USDT, USDC): Definidas puramente como infraestructura de pagos y el mecanismo ideal para que el dólar tradicional mantenga su hegemonía en el siglo XXI a través de redes digitales.

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Argentina, el laboratorio que se queda sin "zona gris"

El impacto de este decreto se sentirá con especial fuerza en la City porteña y en las pantallas de millones de usuarios locales. Argentina no es un actor secundario en esta historia; es el país con mayor cantidad de ahorristas en dólares digitales.

Según datos de la plataforma Bitso, el 72% de las compras de activos virtuales en el país corresponde a dólares cripto, una cifra descomunal si se la compara con el promedio de América Latina, que apenas roza el 39%. Para el argentino, el uso de USDT o USDC dejó de ser una especulación financiera o un mecanismo exclusivo para saltar el cepo cambiario; se transformó en un hábito cultural de ahorro y cobertura inflacionaria a largo plazo.

Hasta ahora, ese ecosistema funcionaba en una suerte de limbo o "red alternativa". Al integrarse formalmente a la infraestructura formal de los Estados Unidos, las stablecoins ganarán en seguridad jurídica y respaldo institucional, pero perderán su cualidad más atractiva para muchos: la desconexión total del sistema bancario tradicional.

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Impuestos, controles y el riesgo de una "corrida digital"

La letra chica del plan de Trump abre dos frentes de tormenta que los analistas miran con preocupación: el laberinto fiscal y los riesgos sistémicos.

En el plano impositivo, la integración masiva forzará al IRS (el organismo de recaudación de EE.UU.) a redefinir cómo grava estas operaciones. Actualmente, operar con criptomonedas se considera un intercambio de propiedad y no de divisas, lo que vuelve inviable el uso cotidiano si cada microtransacción obliga a calcular costos fiscales y ganancias de capital. La inminente reforma tributaria estadounidense sobre estos activos derramará, tarde o temprano, en las normativas y controles cruzados con las agencias regionales.

Por otro lado, los expertos advierten sobre la aparición de peligros típicamente bancarios en el mundo cripto. Al transformarse en instrumentos de pago global, las stablecoins funcionarán como depósitos financieros masivos concentrados en bonos del Tesoro, pero sin contar con los seguros de depósito ni los fondos de rescate estatales. Una eventual desconfianza sobre un emisor privado podría desatar una "corrida digital" a velocidad de un clic, arrastrando los fondos de los ahorristas.