Otro adolescente disparó a matar en una escuela en menos de 24 horas: 4 fallecidos y 20 heridos

escuela, alumno, armas Conmoció por el segundo tiroteo en una escuela de Turquía en menos de 24 horas. Imagen ilustrativa.

Quién era el adolescente que disparó y mató en una escuela

El agresor era un estudiante del mismo establecimiento, de 14 años. El joven también murió durante el ataque, aunque todavía no está claro si se quitó la vida o si el disparo fue accidental.

Según informaron las autoridades, el chico utilizó cinco armas que pertenecían a su padre, un ex agente de Policía.

El hecho tuvo lugar en el Instituto Ayser Çalik, en una provincia del sur del país. El gobernador Mukerrem Unluer confirmó que la investigación sigue en curso y evitó dar precisiones sobre el posible motivo.

tiroteio La foto del adolescente que 24 horas había disparado con una escopeta en una escuela, también en Turquía. Imagen ilustrativa.

“El incidente sigue abierto. Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva”, señaló el funcionario.

Tras el tiroteo, el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, y el de Educación, Yusuf Tekin, anunciaron que viajarán a la zona para seguir de cerca la situación y acompañar a las familias.

Vale destacar que el ataque ocurre en un contexto bastante delicado: apenas un día antes, otro tiroteo en una escuela de Sanliurfa dejó 16 personas heridas, también en el sur del país.

Además, Argentina también sufrió recientemente un hecho similar. Es que en la ciudad de San Cristóbal, en Buenos Aires. Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y, mientras los estudiantes izaban la bandera, mató a un compañero e hirió a dos.