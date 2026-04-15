Otro tiroteo en una escuela secundaria conmociona al mundo al dejar al menos 4 muertos y más de 20 heridos, tres en estado crítico. El ataque fue perpetrado por un adolescente, alumno de el instituto educativo, de 14 años. El menor, que está entre los fallecidos, usó 5 armas de fuego de su padre.
Otro adolescente disparó a matar en una escuela en menos de 24 horas: 4 fallecidos y 20 heridos
Otro episodio de violencia extrema por parte de un adolescente se registró en una escuela secundaria. Entre las víctimas fatales hay un docente y 3 estudiantes
El nuevo episodio de violencia extrema se produjo en Turquía, mismo país en el que hubo una balacera en un colegio hace menos de 24 horas.
En ese marco y de acuerdo con datos preliminares difundidos por la cadena TRT, entre las víctimas fatales hay un docente y tres alumnos. Sin embargo, no se descarta que el número pueda aumentar con el correr de las horas dada la gravedad de los heridos.
Quién era el adolescente que disparó y mató en una escuela
El agresor era un estudiante del mismo establecimiento, de 14 años. El joven también murió durante el ataque, aunque todavía no está claro si se quitó la vida o si el disparo fue accidental.
Según informaron las autoridades, el chico utilizó cinco armas que pertenecían a su padre, un ex agente de Policía.
El hecho tuvo lugar en el Instituto Ayser Çalik, en una provincia del sur del país. El gobernador Mukerrem Unluer confirmó que la investigación sigue en curso y evitó dar precisiones sobre el posible motivo.
“El incidente sigue abierto. Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva”, señaló el funcionario.
Tras el tiroteo, el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, y el de Educación, Yusuf Tekin, anunciaron que viajarán a la zona para seguir de cerca la situación y acompañar a las familias.
Vale destacar que el ataque ocurre en un contexto bastante delicado: apenas un día antes, otro tiroteo en una escuela de Sanliurfa dejó 16 personas heridas, también en el sur del país.
Además, Argentina también sufrió recientemente un hecho similar. Es que en la ciudad de San Cristóbal, en Buenos Aires. Un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y, mientras los estudiantes izaban la bandera, mató a un compañero e hirió a dos.