Escandaloso pasacalle contra una directora de escuela: "Dejá de acostarte con mi marido, rompiste una familia"

Embed - Diario Zonda on Instagram: "Escándalo en Angaco: Apareció un pasacalle con mensaje contra una directora de una escuela Un pasacalle con acusación grave apareció en calle Nacional de Villa del Salvador. El cartel apuntó contra Ana Celina Ávila, directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El mensaje ofensivo generó revuelo entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. La acusación pública vinculada a un supuesto conflicto sentimental captó rápida atención. Hasta el momento no trascendió quién colocó el cartel ni si hubo declaraciones oficiales de las autoridades de la institución educativa. El episodio causó fuerte repercusión en la comunidad de Angaco por la exposición pública mientras todos se preguntan.. ¿Qué pasó? Más info en diarioelzondasj.com.ar #diarioelzonda #sanjuan #angaco #escuela #pasacalle" View this post on Instagram

Directora de escuela, pasacalle en su contra y silencio oficial

Hasta el momento no se conoce quién fue la persona responsable de colocar el pasacalle ni tampoco hubo pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades de la institución educativa.

Lo que sí es seguro es que la aparición de esta "denuncia" contra A.C.A provocó una fuerte repercusión en Angaco, donde el caso se convirtió rápidamente en tema de conversación entre vecinos y hasta en las redes sociales.

Mientras tanto, la incertidumbre crece alrededor del episodio y la principal pregunta que circula en la comunidad sigue siendo la misma: qué ocurrió detrás de un escándalo que terminó expuesto en plena vía pública.

Angaco es un departamento de la provincia de San Juan. Se encuentra ubicado a 25 kilómetros al norte de la ciudad capital.