Un chico de 16 años baleó la casa de un compañero de escuela: "hay balas para todos"

La denuncia fue realizada por la madre del alumno atacado, después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Según trascendió, el conflicto entre ambos jóvenes se había producido el viernes por la tarde dentro de la institución educativa.

La policía pudo identificar al agresor por las imágenes y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del acusado, pero no encontraron el arma que utilizó.

También investigan una amenaza que habría publicado el menor en sus redes sociales. “Pónganse pillos porque hay balas para todos”, habría escrito, según el medio Diario Conurbano.

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La causa está siendo investigada por la fiscal Natalia Milione, de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y el Juzgado de Garantías del Joven.

El allanamiento de urgencia se hizo el fin de semana en la casa del atacante en Villa Diamante.

El chico fue notificado de la apertura de la causa por “abuso de armas” y se le secuestró la ropa que usó el día del ataque. Sin embargo, no encontraron el arma y tampoco quedó detenido.

Fuente: tn.com.ar