Le dieron el alta a la adolescente baleada por motochorros en la Sexta Sección

Los pesquisas esperan la declaración de la víctima, quien hasta el momento no había estado en condiciones de hacerlo. Pero ya con el alta médica, esperan que de detalles sobre lo ocurrido para avanzar con la investigación y dar con los motochorros que le dispararon.

El violento hecho en la Sexta Sección

Ocurrió pasadas las 22 del viernes 29 de agosto y quedó registrado por las cámaras de seguridad de los vecinos de la cuadra, las cuales tomaron el momento en que la chica caminaba por Aristóbulo del Valle hacia el oeste, y repentinamente una moto con dos hombres entró en escena.

Se pusieron detrás de ella, quien intentó cruzar la calle para evitarlos, pero el delincuente que iba como acompañante en la moto forcejeó hasta que le robó el celular.

Policía móviles Seguridad La Policía llegó hasta el lugar donde la joven fue baleada y buscaron en las inmediaciones a los motochorros, con resultados negativos. imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En las imágenes se ve que los motochorros se fueron hacia la esquina de calle Paso de los Andes, pero regresaron, pasaron nuevamente por al lado de ella, le dispararon en la espalda y escaparon con dirección hacia calle Boulogne Sur Mer.

La joven herida fue asistida por vecinos y sus familiares que estaban en su casa a muy pocos metros, y estuvo internada una semana en el Hospital Lagomaggiore donde confirmaron que el proyectil entró por su espalda, pero también salió de su cuerpo.

Mientras, se conoció el posteo de una tía de la víctima que hizo por Facebook en un grupo del barrio San Martín, en el que aseguró que a los que le dispararon a su sobrina para robarle el celular "les va a re caber", además de ofrecer dinero para quien le diera información sobre quiénes fueron los agresores.

Hay muchas teorías sobre por qué los motochorros le habrían disparado, pero los investigadores esperan conocer el relato de la víctima para descartar algunas de las hipótesis sobre el ataque que ocurrió en la Sexta Sección.