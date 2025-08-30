Inicio Policiales adolescente
Robo agravado

Una adolescente fue baleada por la espalda para robarle un celular en plena Sexta Sección

La adolescente de 17 años fue interceptada por dos hombres que iban en moto, quienes antes de fugarse la balearon. Está internada en el hospital Lagomaggiore

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La intersección de las calles Huarpes y Aristóbulo del Valle donde ocurrió el robo a la chica que fue baleada por la espalda. 

La intersección de las calles Huarpes y Aristóbulo del Valle donde ocurrió el robo a la chica que fue baleada por la espalda. 

Una adolescente de 17 años fue baleada por la espalda para robarle su celular. El robo agravado ocurrió este viernes, cerca de las 22, en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Huarpes, en plena Sexta Sección, de la Ciudad de Mendoza.

Según los primeros testimonios, dos hombres a bordo de una moto, vestidos con ropa y cascos negros, interceptaron a la chica, portando armas de fuego.

Tras sustraerle un celular Samsung J7, uno de los agresores le disparó en la espalda antes de darse a la fuga.

Hospital Lagomaggiore
La adolescente fue internada en el hospital Lagomaggiore.

La adolescente fue internada en el hospital Lagomaggiore.

El personal policial acudió de inmediato al lugar y asistió a la víctima, quien fue trasladada al hospital Lagomaggiore, ubicado a pocas cuadras de donde ocurrió el robo.

Robo y ataque armado

Testigos indicaron que los delincuentes actuaron de manera rápida y violenta.

Hasta el momento, los responsables del hecho no han sido detenidos. A pesar de que el personal de la Unidad de Investigación de Delitos (UID) y Policía Científica realizaron las tareas de rigor y se desplegó un amplio patrullaje por la zona, no lograron dar con los delincuentes.

La joven fue internada en el Lagomaggiore

Hasta el lugar del robo llegó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), interno 167, a cargo de la doctora Débora García, quien asistió a la joven. Le diagnosticó “herida de arma de fuego en región lumbar”.

En el caso intervino personal de la Oficina Fiscal de Jurisdicción correspondiente.

La adolescente permanece internada en el hospital Lagomaggiore, donde recibe atención médica especializada. Las autoridades reiteraron la importancia de aportar cualquier información que pueda conducir a la detención de los agresores.

Temas relacionados:

Te puede interesar