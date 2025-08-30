Una adolescente fue baleada por la espalda para robarle un celular en plena Sexta Sección

Hospital Lagomaggiore La adolescente fue internada en el hospital Lagomaggiore. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El personal policial acudió de inmediato al lugar y asistió a la víctima, quien fue trasladada al hospital Lagomaggiore, ubicado a pocas cuadras de donde ocurrió el robo.

Robo y ataque armado

Testigos indicaron que los delincuentes actuaron de manera rápida y violenta.

Hasta el momento, los responsables del hecho no han sido detenidos. A pesar de que el personal de la Unidad de Investigación de Delitos (UID) y Policía Científica realizaron las tareas de rigor y se desplegó un amplio patrullaje por la zona, no lograron dar con los delincuentes.

La joven fue internada en el Lagomaggiore

Hasta el lugar del robo llegó una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), interno 167, a cargo de la doctora Débora García, quien asistió a la joven. Le diagnosticó “herida de arma de fuego en región lumbar”.

En el caso intervino personal de la Oficina Fiscal de Jurisdicción correspondiente.

La adolescente permanece internada en el hospital Lagomaggiore, donde recibe atención médica especializada. Las autoridades reiteraron la importancia de aportar cualquier información que pueda conducir a la detención de los agresores.