La película de Netflix recién llega a la plataforma y es una de las comedias más esperadas este 2025.

Recién se estrena una de las películas más esperadas de la plataforma de Netflix y es una comedia para morir de risa. Se trata de Este maldito fútbol fantasy, una excelente oportunidad para pasar un buen momento frente a la pantalla y gozar con una joya que brilla entre todas las series y películas.

Esta comedia de Netflix que es ideal para reír a carcajadas y olvidarse por un momento de la rutina, es de origen mexicano y es una de las grandes apuestas de Netflix este 2025, dentro de las producciones del buscado género.

Un grupo de amigos que se conocen desde siempre, un equipo de fútbol, una despedida de soltero y un novio desaparecido, hacen de la película una historia qué está teniendo muy buena cantidad de reproducciones y muchísimas recomendaciones por parte de los usuarios de Netflix.

El estreno de este maldito fútbol fantasy en la plataforma de Netflix fue el 28 de agosto de 2025 y la diversión está asegurada por 1 hora y 38 minutos.

netflix-Este-maldito-fútbol-fantasy-pelicula-streaming-film
Un grupo de amigos y sus disparatadas ocurrencias, hacen de la trama una genialidad de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Este maldito fútbol fantasy

Esta nueva película de Netflix tiene como protagonista a un grupo de amigos que se conocen de toda la vida y son miembros de una liga de fútbol fantasy. El día del casamiento de Gianni (Enrico Borello), uno de ellos, el novio desaparece y sus amigos y compañeros de equipo son los principales sospechosos, ya que casualmente ese día, se jugaba una importante final.

netflix-Este-maldito-fútbol-fantasy-pelicula
La película de Netflix arrasa entre los estrenos del 2025.

Reparto de Este maldito fútbol fantasy, película de Netflix

  • Giacomo Ferrara (Simone)
  • Silvia D’Amico (Andrea)
  • Enrico Borello (Gianni)
  • Antonio Bannò (Federico)
  • Francesco Russo (Nicola)
  • Caterina Guzzanti (Giudice)
  • Francesa Agostini (Bianca)
  • Francesco Giordano (Jacopo)

Tráiler de Este maldito fútbol fantasy, película de Netflix

Embed - Ogni Maledetto Fantacalcio | Annuncio Ufficiale | Netflix Italia

Dónde ver la película Este maldito fútbol fantasy, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.
  • España: la película Este maldito fútbol fantasy se puede ver en Netflix.

