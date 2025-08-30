Recién se estrena una de las películas más esperadas de la plataforma de Netflix y es una comedia para morir de risa. Se trata de Este maldito fútbol fantasy, una excelente oportunidad para pasar un buen momento frente a la pantalla y gozar con una joya que brilla entre todas las series y películas.
Netflix: recién se estrena una comedia para descostillarse de risa y es un éxito mundial
Acaba de estrenar una comedia brillante, de las más esperadas entre todas las series y películas en Netflix e ideal para reír sin parar