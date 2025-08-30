Esta comedia de Netflix que es ideal para reír a carcajadas y olvidarse por un momento de la rutina, es de origen mexicano y es una de las grandes apuestas de Netflix este 2025, dentro de las producciones del buscado género.

Un grupo de amigos que se conocen desde siempre, un equipo de fútbol, una despedida de soltero y un novio desaparecido, hacen de la película una historia qué está teniendo muy buena cantidad de reproducciones y muchísimas recomendaciones por parte de los usuarios de Netflix.