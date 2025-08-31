Barracuda Queens es una serie sueca disponible en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una gran cantidad de dramas sobre crímenes que arrasan en la pantalla. En 2025, precisamente el 5 de junio, el gigante de la N roja anunció el estreno de la segunda temporada de una serie basada en hechos reales.

Se trata de Barracuda Queens, un drama de Suecia que cuenta con dos temporadas de 6 capítulos cada una. La creadora de esta serie de Netflix es Camilla Ahlgren cuenta la historia real de un grupo de jóvenes que comienza a ejecutar robos en un barrio de Estocolmo. Las protagonistas de esta historia, basada en hechos reales, son Alva Bratt, Tindra Monsen. Sandra Zubovic y Sarah Gustafson

Esta serie de 2023 "está bien escrita e interpretada, y sus episodios de ritmo rápido y fresco nos ayudan a superar el hecho de que los personajes principales son más o menos un grupo de idiotas", sentenció Joel Keller de Decider.

Barracuda Queens estrenó su segunda temporada en Netflix en junio de 2025.

Netflix: de qué trata la serie Barracuda Queens

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Barracuda Queens reza: "Tras endeudarse hasta más no poder, un grupo de chicas empieza a planear elaborados robos en un barrio rico de Estocolmo. Inspirada en hechos reales".

Es el año 2000. Lollo ha regresado a Estocolmo tras estudiar en París. Las demás viven aún con sus padres y, aunque ha sido aburrido, han tratado de adaptarse y llevar una vida normal. Pero el regreso de Lollo, de inmediato, les despierta el deseo de mudarse.

Barracuda Queens sigue a un grupo de adolescentes que comienzan a robar en un barrio de Estocolmo.

Existe un problema, ¿de dónde sacarán el dinero para hacerlo? Por otro lado, le prometieron a la madre de Lollo no volver a los robos. ¿Existirá otra manera? Después de todo, son profesionales y extrañan esa emoción. Y saben que en el mundo del arte sobra el dinero, y para las Barracuda Queens, nada es imposible...

La serie de Netflix relata la dramática y entretenida historia de unas adolescentes rebeldes que emprenden una ola de robos en las casas de sus vecinos, gente rica, ingenua y confiada.

Netflix: tráiler de la serie Barracuda Queens

Reparto de Barracuda Queens, serie de Netflix

  • Alva Bratt (Lollo Millkvist)
  • Tindra Monsen (Klara Rapp)
  • Sandra Zubovic (Frida Rapp)
  • Sarah Gustafsson (Amina Khalil)
  • Tea Stjärne (Mia Thorstensson)
  • Mirja Turestedt
  • Johannes Kuhnke
  • Izabella Scorupco
  • Carsten Bjornlund
  • Max Ulveson
  • Michaela Thorsén
  • Meliz Karlge
  • Gino Estéra
  • Christian Fandango Sundgreen
Barracuda Queens es una serie sueca de solo 12 capítulos.

Dónde se puede ver la serie Barracuda Queens, según la zona geográfica

  • Latinoamérica.: la serie Barracuda Queens se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Barracuda Queens se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Barracuda Queens se puede ver en Netflix.

