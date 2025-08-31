serie barracuda queens Barracuda Queens estrenó su segunda temporada en Netflix en junio de 2025.

Netflix: de qué trata la serie Barracuda Queens

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Barracuda Queens reza: "Tras endeudarse hasta más no poder, un grupo de chicas empieza a planear elaborados robos en un barrio rico de Estocolmo. Inspirada en hechos reales".

Es el año 2000. Lollo ha regresado a Estocolmo tras estudiar en París. Las demás viven aún con sus padres y, aunque ha sido aburrido, han tratado de adaptarse y llevar una vida normal. Pero el regreso de Lollo, de inmediato, les despierta el deseo de mudarse.

serie barracuda queens (1) Barracuda Queens sigue a un grupo de adolescentes que comienzan a robar en un barrio de Estocolmo.

Existe un problema, ¿de dónde sacarán el dinero para hacerlo? Por otro lado, le prometieron a la madre de Lollo no volver a los robos. ¿Existirá otra manera? Después de todo, son profesionales y extrañan esa emoción. Y saben que en el mundo del arte sobra el dinero, y para las Barracuda Queens, nada es imposible...

La serie de Netflix relata la dramática y entretenida historia de unas adolescentes rebeldes que emprenden una ola de robos en las casas de sus vecinos, gente rica, ingenua y confiada.

Netflix: tráiler de la serie Barracuda Queens

Embed - Barracuda Queens (Temporada 1) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de Barracuda Queens, serie de Netflix

Alva Bratt (Lollo Millkvist)

Tindra Monsen (Klara Rapp)

Sandra Zubovic (Frida Rapp)

Sarah Gustafsson (Amina Khalil)

Tea Stjärne (Mia Thorstensson)

Mirja Turestedt

Johannes Kuhnke

Izabella Scorupco

Carsten Bjornlund

Max Ulveson

Michaela Thorsén

Meliz Karlge

Gino Estéra

Christian Fandango Sundgreen

serie barracuda queens (2) Barracuda Queens es una serie sueca de solo 12 capítulos.

