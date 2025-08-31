serie barracuda queens
Barracuda Queens estrenó su segunda temporada en Netflix en junio de 2025.
Netflix: de qué trata la serie Barracuda Queens
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Barracuda Queens reza: "Tras endeudarse hasta más no poder, un grupo de chicas empieza a planear elaborados robos en un barrio rico de Estocolmo. Inspirada en hechos reales".
Es el año 2000. Lollo ha regresado a Estocolmo tras estudiar en París. Las demás viven aún con sus padres y, aunque ha sido aburrido, han tratado de adaptarse y llevar una vida normal. Pero el regreso de Lollo, de inmediato, les despierta el deseo de mudarse.
Barracuda Queens sigue a un grupo de adolescentes que comienzan a robar en un barrio de Estocolmo.
Existe un problema, ¿de dónde sacarán el dinero para hacerlo? Por otro lado, le prometieron a la madre de Lollo no volver a los robos. ¿Existirá otra manera? Después de todo, son profesionales y extrañan esa emoción. Y saben que en el mundo del arte sobra el dinero, y para las Barracuda Queens, nada es imposible...
La serie de Netflix relata la dramática y entretenida historia de unas adolescentes rebeldes que emprenden una ola de robos en las casas de sus vecinos, gente rica, ingenua y confiada.
Netflix: tráiler de la serie Barracuda Queens
Embed - Barracuda Queens (Temporada 1) | Tráiler en Español | Netflix
Reparto de Barracuda Queens, serie de Netflix
- Alva Bratt (Lollo Millkvist)
- Tindra Monsen (Klara Rapp)
- Sandra Zubovic (Frida Rapp)
- Sarah Gustafsson (Amina Khalil)
- Tea Stjärne (Mia Thorstensson)
- Mirja Turestedt
- Johannes Kuhnke
- Izabella Scorupco
- Carsten Bjornlund
- Max Ulveson
- Michaela Thorsén
- Meliz Karlge
- Gino Estéra
- Christian Fandango Sundgreen
Barracuda Queens es una serie sueca de solo 12 capítulos.
Dónde se puede ver la serie Barracuda Queens, según la zona geográfica
- Latinoamérica.: la serie Barracuda Queens se puede ver en Netflix.
- España: la serie Barracuda Queens se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Barracuda Queens se puede ver en Netflix.