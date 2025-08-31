Teherán, una oportunidad única para vibrar con un thriller conmovedor que se mueve a ritmo lento, pero de manera muy cruda, es perfecta para sentarse en el sillón, con un balde pochoclo bien grande.
Con una duración de casi 2 horas, la entrega distinguida entre todas las series y películas, se estrenó en Netflix el 28 de agosto de 2025, en medio de una enorme expectativa tras el anuncio de su creación, a mediados del 2022.
netflix-Teherán-pelicula
El actor John Abraham es el protagonista principal de esta película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Teherán
La nueva película de Netflix tiene como protagonista a un policía de la ciudad india de Delhi que, tras un atentado letal con un coche bomba, descubre una conspiración secreta que involucra a diplomáticos israelíes. A su vez, este oficial de una Célula Especial queda envuelto en medio de una red de conflictos iraníes.
netflix-Teherán-pelicula-estreno
El suspenso y la acción están casi siempre presente en esta película de Netflix.
Reparto de Teherán, película de Netflix
- John Abraham (Rajeev Kumar)
- Neeru Bajwa (Sheilaja)
- Manushi Chhillar (Divya Rana)
- Madhurima (Vandana)
- Alyy Khan (Neeraj)
- Elnaaz Norouzi (Layla)
- Dinkar Sharma (SI Vijay)
Tráiler de Teherán, película de Netflix
Embed - Tehran | Official Trailer | John Abraham | Netflix India
Dónde ver la película Teherán, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Teherán se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tehrán se puede ver en Netflix.
- España: la película Teherán no está disponible en Netflix.