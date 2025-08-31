El actor John Abraham interpreta a Rajeev Kumar en la película de Netflix.

El actor John Abraham interpreta a Rajeev Kumar en la película de Netflix.

Después de tanto esperar, por fin llegó a la plataforma de Netflix una película basada en hechos reales que está dando que hablar y arrasa en el mundo entero. Se trata de Teherán, una producción india que promete ser una de las más vistas este 2025.

Esta película de suspenso, acción y espionaje, dirigida por Arun Gopatan, basa su historia en el ataque con un coche bomba que ocurrió en la ciudad india de Nueva Delhi, en 2012, donde hubo varias personas heridas.

El relato de esta aclamada película de Netflix se centra en la misión del oficial Rajeev Kumar (John Abraham), quien es perseguido por los iraníes y los indios lo abandonan al intentar revelar la verdad.

Teherán, una oportunidad única para vibrar con un thriller conmovedor que se mueve a ritmo lento, pero de manera muy cruda, es perfecta para sentarse en el sillón, con un balde pochoclo bien grande.

Con una duración de casi 2 horas, la entrega distinguida entre todas las series y películas, se estrenó en Netflix el 28 de agosto de 2025, en medio de una enorme expectativa tras el anuncio de su creación, a mediados del 2022.

El actor John Abraham es el protagonista principal de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Teherán

La nueva película de Netflix tiene como protagonista a un policía de la ciudad india de Delhi que, tras un atentado letal con un coche bomba, descubre una conspiración secreta que involucra a diplomáticos israelíes. A su vez, este oficial de una Célula Especial queda envuelto en medio de una red de conflictos iraníes.

El suspenso y la acción están casi siempre presente en esta película de Netflix.

Reparto de Teherán, película de Netflix

  • John Abraham (Rajeev Kumar)
  • Neeru Bajwa (Sheilaja)
  • Manushi Chhillar (Divya Rana)
  • Madhurima (Vandana)
  • Alyy Khan (Neeraj)
  • Elnaaz Norouzi (Layla)
  • Dinkar Sharma (SI Vijay)

Tráiler de Teherán, película de Netflix

Dónde ver la película Teherán, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Teherán se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Tehrán se puede ver en Netflix.
  • España: la película Teherán no está disponible en Netflix.

