Teherán, una oportunidad única para vibrar con un thriller conmovedor que se mueve a ritmo lento, pero de manera muy cruda, es perfecta para sentarse en el sillón, con un balde pochoclo bien grande.

Con una duración de casi 2 horas, la entrega distinguida entre todas las series y películas, se estrenó en Netflix el 28 de agosto de 2025, en medio de una enorme expectativa tras el anuncio de su creación, a mediados del 2022.

netflix-Teherán-pelicula El actor John Abraham es el protagonista principal de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Teherán

La nueva película de Netflix tiene como protagonista a un policía de la ciudad india de Delhi que, tras un atentado letal con un coche bomba, descubre una conspiración secreta que involucra a diplomáticos israelíes. A su vez, este oficial de una Célula Especial queda envuelto en medio de una red de conflictos iraníes.

netflix-Teherán-pelicula-estreno El suspenso y la acción están casi siempre presente en esta película de Netflix.

Reparto de Teherán, película de Netflix

John Abraham (Rajeev Kumar)

Neeru Bajwa (Sheilaja)

Manushi Chhillar (Divya Rana)

Madhurima (Vandana)

Alyy Khan (Neeraj)

Elnaaz Norouzi (Layla)

Dinkar Sharma (SI Vijay)

Tráiler de Teherán, película de Netflix

Embed - Tehran | Official Trailer | John Abraham | Netflix India

Dónde ver la película Teherán, según la zona geográfica