La plataforma de Netflix es un éxito mundial con una película dramática de gran impacto y que podría considerarse como una de las mejores de los últimos tiempos. Es que el catálogo sumó en calidad con la presencia de Joy, una producción de 2024 que vale la pena ver.

Esta película estadounidense está basada en hechos reales y es una de las historias más conmovedoras, por la historia que trata y deja reflexionando a los usuarios.

Protagonizada por Bill Nighy, Thomasin McKenzie y James Norton, Joy es una de las muestras más emotivas de la plataforma, con un relato ambientado en la década de 60 y 70 y muy distinguido entre todas las series y películas.

La película Una bebé nacida en 1978, fue la primera en hacerlo por fecundación un vitro. Y la trama hace hincapié en quiénes trabajaron para que eso sucediera.

Esta película dura 2 horas y está disponible en Netflix desde noviembre de 2024.

La película de Netflix cuenta con un elenco corto, pero de altísimo nivel.

Netflix: de qué trata la película Joy

Está increíble película de Netflix gira en torno a un hecho histórico que sacudió al mundo. Es que en 1978 nació la primera niña del mundo mediante el procedimiento de fecundación un vitro, luego de 10 años de intenso esfuerzo. El proceso y la hazaña hecha realidad, sigue los pasos de Jean Purdy (Thomasin McKenzie), una enfermera y embriologa que trabajo muy duro junto a un cirujano y científico, para ganarle la batalla a la esterilidad.

La película de Netflix se caracteriza por ser una de las más emotivas del catálogo.

Reparto de Joy, película de Netflix

  • Bill Nighy (Patrick Steptoe)
  • Thomasin McKenzie (Jean Purdy)
  • James Norton (Robert Edwards)
  • Joanna Scanlan (Gladys)
  • Charlie Murphy (Trisha)
  • Tanya Moodie (Muriel)
  • Ella Bruccoleri (Lesley)

Tráiler de Joy, película de Netflix

Dónde ver la película Joy, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Joy se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Joy se puede ver Netflix.
  • España: la película Joy se puede ver en Netflix.

