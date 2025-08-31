La película Una bebé nacida en 1978, fue la primera en hacerlo por fecundación un vitro. Y la trama hace hincapié en quiénes trabajaron para que eso sucediera.

Esta película dura 2 horas y está disponible en Netflix desde noviembre de 2024.

netflix-pelicula-joy La película de Netflix cuenta con un elenco corto, pero de altísimo nivel.

Netflix: de qué trata la película Joy

Está increíble película de Netflix gira en torno a un hecho histórico que sacudió al mundo. Es que en 1978 nació la primera niña del mundo mediante el procedimiento de fecundación un vitro, luego de 10 años de intenso esfuerzo. El proceso y la hazaña hecha realidad, sigue los pasos de Jean Purdy (Thomasin McKenzie), una enfermera y embriologa que trabajo muy duro junto a un cirujano y científico, para ganarle la batalla a la esterilidad.

netflix-jennifer-lopez-la-madre-pelicula-film La película de Netflix se caracteriza por ser una de las más emotivas del catálogo.

Reparto de Joy, película de Netflix

Bill Nighy (Patrick Steptoe)

Thomasin McKenzie (Jean Purdy)

James Norton (Robert Edwards)

Joanna Scanlan (Gladys)

Charlie Murphy (Trisha)

Tanya Moodie (Muriel)

Ella Bruccoleri (Lesley)

Tráiler de Joy, película de Netflix

Embed - Joy | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Joy, según la zona geográfica