ANSES anunció el monto oficial de la jubilación mínima tras el aumento

Los jubilados que reciben la jubilación mínima ya tienen la confirmación del nuevo monto de ANSES, más el plus de las fechas de pago en septiembre

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
ANSES se prepara para arrancar un mes de septiembre repleto de novedades, es por eso mismo que se ha encargado de oficializar toda la información para los beneficiarios. Los jubilados que reciben la jubilación mínima siempre se llevan todos los focos, y es que se conoció el monto que pasarán a cobrar tras el nuevo aumento.

Ya se conoció que el nuevo aumento para las mensualidades de los jubilados que reciben la jubilación mínima en septiembre, será mayor a la recibida en agosto. Es por eso mismo que ANSES anunció oficialmente el monto que pasarán a cobrar este grupo de beneficiarios, sumado al bono extra del gobierno de Javier Milei.

ANSES: estas son las fechas de pago de jubilados en septiembre

ANSES oficializó, antes del inicio de septiembre, las fechas en la que los jubilados, tanto de la jubilación mínima como de la máxima, en las que recibirán sus haberes. El inicio tendrá lugar el día 8.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la jubilación mínima y máxima en septiembre

Ya es un hecho oficial que, ANSES durante el mes de septiembre, realizará un aumento del 1,90% en las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. La tendencia de incremento en el aumento continúa en alza, y es que a diferencia de agosto, subió un 0,28%.

Hay que recordar que este aumento de ANSES se da únicamente en las mensualidades de los jubilados, tanto de la jubilación mínima como de la máxima, y no en el bono de 70 mil pesos que recibirán los primeros.

Teniendo en cuenta este aumento que efectuará ANSES en septiembre, jubilados, tanto de la jubilación mínima como de la máxima, cobrarán los siguientes montos en septiembre:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

