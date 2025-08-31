ANSES anunció el monto oficial de la jubilación mínima tras el aumento

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de la jubilación mínima y máxima en septiembre

Ya es un hecho oficial que, ANSES durante el mes de septiembre, realizará un aumento del 1,90% en las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. La tendencia de incremento en el aumento continúa en alza, y es que a diferencia de agosto, subió un 0,28%.

Hay que recordar que este aumento de ANSES se da únicamente en las mensualidades de los jubilados, tanto de la jubilación mínima como de la máxima, y no en el bono de 70 mil pesos que recibirán los primeros.

Teniendo en cuenta este aumento que efectuará ANSES en septiembre, jubilados, tanto de la jubilación mínima como de la máxima, cobrarán los siguientes montos en septiembre: