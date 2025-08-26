Pésima noticia para AUH y AUE de ANSES: el gobierno confirmó que no habrá aumento en el beneficio extra

La Tarjeta Alimentar de ANSES, que actualmente es recibida por 2,3 millones de personas, tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para todos los beneficiarios.

anses bono auh aue tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar funciona como un complemento al ingreso familiar y se entrega a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Salvo que se decida cambiar en los próximos días, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar seguirán recibiendo el mismo monto en septiembre del 2025. La escala es la siguiente:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

Familias con un hijo: $52.250 (estaba en $48.125)

Familias con dos hijos: $81.936 (estaba $75.468)

Familias con tres o más hijos: $108.062 (estaba en $99.531)

ANSES: cómo se implementa la Tarjeta Alimentar y a quiénes les corresponde

La implementación de la Tarjeta Alimentar es automática, por lo que no hace falta realizar ningún trámite ni recurrir a ningún intermediario. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que buscan "promover el acceso a los alimentos sanos, aumentar los ingresos de las familias y generar más trabajo".

ANSES recuerda que el monto que paga la Tarjeta Alimentar le corresponde a los siguientes titulares:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) con hijos de hasta 17 años inclusive

) con hijos de hasta 17 años inclusive Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social ( AUE )

) Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Por otro lado, se recuerda que el gobierno nacional decidió modificar el tope máximo de edad para que un titular de AUH pueda ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar. Hay que tener en cuenta que para recibir este bono, el beneficiario debía tener entre tres meses y 14 años. inclusive. Ahora, la edad del menor ascendió hasta los 17 años inclusive, es decir antes de que ingrese a la mayoría de edad.