ANSES: importante comunicado sobre las bajas de Pensiones No Contributivas

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, salió aclarar en sus redes sociales que no es responsable de las bajas de las Pensiones No Contributivas por Invalidez ni de las citaciones médicas de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Además, ANSES les recuerda a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez que solamente tiene el rol exclusivo de recepcionar la documentación médica.

Para consultas, podrá comunicarse mediante los siguientes medios:

Correo electrónico a [email protected]

O, telefónicamente al (54 11) 4379-7630/7631

Cómo son las auditorías a beneficiarios de Pensiones No Contributivas

En primer lugar el proceso de auditoría a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas consiste en una entrevista médica de manera presencial con un profesional de PAMI, quien revisa los estudios clínicos y la documentación médica de la persona que la solicita.

Luego, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) analiza esa información para determinar si se cumplen los requisitos para continuar percibiendo la Pensiones No Contributivas.

Después de la auditoria, es muy importante saber que las notificaciones se realizan mediante carta documento al domicilio registrado en la base de datos de ANSES. Por eso, los beneficiarios deben verificar sus datos personales y, de ser necesario, actualizarlos a través del sitio oficial del organismo previsional.

Por último, desde ANDIS informaron que no es obligatorio contar con un abogado para presentarse a la auditoría. Lo que se recomienda, en el caso de la suspensión del pago que realiza ANSES por las Pensiones No Contributivas, el beneficiario se puede contactar con Defensoría del Pueblo para recibir asesoramiento.