Confirmados los montos reales que ANSES pagará a jubilados en septiembre 2025

En ese sentido, desde ANSES especificaron que estos son los montos que van a cobrar jubilados y pensionados, con el bono incluido.

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (no recibe bono)

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

anses, jubilados (24) ANSES confirmó los nuevos montos que van a cobrar los jubilados en septiembre 2025

ANSES: fecha de cobro de jubilados y pensionados en septiembre 2025

Según el calendario oficializado de ANSES, jubilados y pensionados van a cobrar en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

lunes 8 de septiembre. DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

martes 9 de septiembre. DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

miércoles 10 de septiembre. DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

jueves 11 de septiembre. DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

viernes 12 de septiembre. DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

lunes 15 de septiembre. DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

martes 16 de septiembre. DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

miércoles 17 de septiembre. DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

jueves 18 de septiembre. DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

lunes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

martes 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

miércoles 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

jueves 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

anses, jubilados (28) El aumento a los jubilados será de 1,9%, señalaron desde ANSES

Cómo se tramita la jubilación en ANSES

Al momento de querer jubilarse e iniciar el trámite en ANSES, lo primero que se debe hacer es ingresar al sitio del organismo con el CUIL y la clave de seguridad social, verificar que todos los datos estén correctos y luego consultar la historia laboral.

En caso de que haya un faltante de aportes, se debe presentar documentación que respalde que durante esos períodos se trabajó, ya sea bonos de sueldo, una declaración jurada o también se aceptan comprobantes de afiliación a una obra social.

Una vez que se tiene todo, se puede solicitar un turno en ANSES. Es importante acudir con documento y saber que toda asesoría en el organismo social es gratuita.