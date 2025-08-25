Confirmados los montos reales que ANSES pagará a jubilados en septiembre 2025

Vale recordar que ANSES otorga aumentos según la inflación registrada dos meses antes. En el caso de julio, esta fue del 1,9%, por lo que el organismo social otorgará ese aumento en septiembre.
Todos los jubilados van a cobrar con el aumento, explicaron desde ANSES y agregaron en la lista a los pensionados. No obstante, también aquellos que cobren la mínima, van a recibir un bono de $70.000.
En ese sentido, desde ANSES especificaron que estos son los montos que van a cobrar jubilados y pensionados, con el bono incluido.
Según el calendario oficializado de ANSES, jubilados y pensionados van a cobrar en las siguientes fechas:
Al momento de querer jubilarse e iniciar el trámite en ANSES, lo primero que se debe hacer es ingresar al sitio del organismo con el CUIL y la clave de seguridad social, verificar que todos los datos estén correctos y luego consultar la historia laboral.
En caso de que haya un faltante de aportes, se debe presentar documentación que respalde que durante esos períodos se trabajó, ya sea bonos de sueldo, una declaración jurada o también se aceptan comprobantes de afiliación a una obra social.
Una vez que se tiene todo, se puede solicitar un turno en ANSES. Es importante acudir con documento y saber que toda asesoría en el organismo social es gratuita.