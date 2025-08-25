Inicio Sociedad ANSES
ANSES

Confirmados los montos reales que ANSES pagará a jubilados en septiembre 2025

ANSES confirmó cuáles serán los nuevos montos que jubilados y pensionados van a cobrar en septiembre con el aumento incluido

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES confirmó cuánto van a cobrar los jubilados en septiembre

ANSES confirmó cuánto van a cobrar los jubilados en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuáles serán los montos que van a cobrar todos los jubilados y pensionados en septiembre, con el nuevo aumento y el bono del noveno mes del año.

Vale recordar que ANSES otorga aumentos según la inflación registrada dos meses antes. En el caso de julio, esta fue del 1,9%, por lo que el organismo social otorgará ese aumento en septiembre.

anses, jubilados (25)
ANSES confirm&oacute; los nuevos montos que van a cobrar los jubilados

ANSES confirmó los nuevos montos que van a cobrar los jubilados

ANSES: cuánto van a cobrar los jubilados y pensionados en septiembre

Todos los jubilados van a cobrar con el aumento, explicaron desde ANSES y agregaron en la lista a los pensionados. No obstante, también aquellos que cobren la mínima, van a recibir un bono de $70.000.

En ese sentido, desde ANSES especificaron que estos son los montos que van a cobrar jubilados y pensionados, con el bono incluido.

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (no recibe bono)
  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74
  • Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02
  • Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
anses, jubilados (24)
ANSES confirm&oacute; los nuevos montos que van a cobrar los jubilados en septiembre 2025

ANSES confirmó los nuevos montos que van a cobrar los jubilados en septiembre 2025

ANSES: fecha de cobro de jubilados y pensionados en septiembre 2025

Según el calendario oficializado de ANSES, jubilados y pensionados van a cobrar en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.
anses, jubilados (28)
El aumento a los jubilados ser&aacute; de 1,9%, se&ntilde;alaron desde ANSES

El aumento a los jubilados será de 1,9%, señalaron desde ANSES

Cómo se tramita la jubilación en ANSES

Al momento de querer jubilarse e iniciar el trámite en ANSES, lo primero que se debe hacer es ingresar al sitio del organismo con el CUIL y la clave de seguridad social, verificar que todos los datos estén correctos y luego consultar la historia laboral.

En caso de que haya un faltante de aportes, se debe presentar documentación que respalde que durante esos períodos se trabajó, ya sea bonos de sueldo, una declaración jurada o también se aceptan comprobantes de afiliación a una obra social.

Una vez que se tiene todo, se puede solicitar un turno en ANSES. Es importante acudir con documento y saber que toda asesoría en el organismo social es gratuita.

Temas relacionados:

Te puede interesar