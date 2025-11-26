Con aportes de Amena, Enargas aprobó un nuevo reglamento para instalar y controlar equipos de GNC

Ahora, a partir de la publicación del decreto 892 que formaliza la medida, el ente regulador le dio un plazo a los fabricantes y talleres de montaje de equipos de GNC para adaptarse al nuevo marco legal. Con lo cual el nuevo sistema entrará en vigencia a partir de marzo del 2026.

En concreto, los talleres tendrán un período de 90 días para "adecuar las Certificaciones de Aptitud Técnica de los Centros de Revisión Periódica de Cilindros para GNC". El mismo lapso que se le concede a productores de equipos completos de GNC.

Obleas de GNC: los cambios que aprobó Enargas

Durante el proceso, según indicaron desde Enargas "se recibieron observaciones y propuestas" de distintas cámaras empresarias. Entre otras, la CAGNC (Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido), la de Productores de Equipos de Gas y Afines (CAPEC), y también Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines).

A partir de la colocación de la oblea habilitante al momento de la instalación del equipo, la primera revisión del cilindro debe realizarse transcurridos 5 años desde la fecha de su colocación. Y, de acuerdo a lo estipulado por Enargas, "la validez de una revisión satisfactoria es de 5 años".

image Enargas determinó nuevos requisitos para fabricar e instalar cilindros de GNC, o GNV, en función de normativa IRAM-ISO

A comienzos de enero, Amena, que agrupa a una decena de expendedores de GNC en Mendoza, había realizado algunos aportes al nuevo reglamento.

Según lo aprobado, contempla 4 tipos de cilindros de GNC, cada cual con sus especificaciones técnicas: básicamente, equipos que pueden fabricarse con cualquier aleación de acero o aluminio, cuya vida útil dependerá de cada fabricante.

Precisamente, la normativa IRAM-ISO 11439 incorporada con el cambio se enfoca en los requisitos mínimos para hacerlos. Pero es mucho más abarcativo, porque arranca con el diseño, la construcción y el trabajo, así como también el testeo de los materiales al momento de su fabricación.