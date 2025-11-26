El dólar oficial aumentó por quinto día consecutivo y el blue terminó a la baja

Dólar El dólar oficial quedó a $1.475 para la venta en el Banco Nación.

El dólar minorista y la cotización de los financieros

El promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en los bancos entre los $1.475 y $1.480 para la venta. En tanto que la mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar mayorista quedó en $1.439, sin cambios en la variación de su precio, por lo que siguió a $69 del techo de las bandas cambiariarias (actualmente en $1.508,98).

Respecto a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP tuvo un incremento del 0,68% y alcanzó los $1.491,1. El Contado Con Liquidación (CCL) se movió en consonancia con un alza de 0,45% para posicionarse en los $1.531,3.

El dólar turista, el más alto de todos, finalizó en $1.918,58.