El dólar oficial aumentó por quinto día consecutivo y el blue terminó a la baja

Por quinto día consecutivo y con dos feriados de por medio por el Día de la Soberanía Nacional, la cotización del dólar oficial terminó este miércoles con un incremento, en esta oportunidad de $5. De esta manera, la moneda estadounidense se ofreció a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
En contrapartida, el dólar blue registró una leve caída de $10 en relación a la jornada anterior.
Así la divisa informal se comercializó a $1.430 para la compra y $1.454 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina (cuatro pesos más que en CABA), lo que representó una disminución del 0,69%.
El dólar minorista y la cotización de los financieros
El promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en los bancos entre los $1.475 y $1.480 para la venta. En tanto que la mayor cotización se alcanzó a $1.480.
El dólar mayorista quedó en $1.439, sin cambios en la variación de su precio, por lo que siguió a $69 del techo de las bandas cambiariarias (actualmente en $1.508,98).
Respecto a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP tuvo un incremento del 0,68% y alcanzó los $1.491,1. El Contado Con Liquidación (CCL) se movió en consonancia con un alza de 0,45% para posicionarse en los $1.531,3.
El dólar turista, el más alto de todos, finalizó en $1.918,58.