Confirmado el precio del dólar este jueves 26 de marzo cuando los bancos abran

dolares, bancos.jpg El dólar oficial rompió su estabilidad y volvió a subir, al igual que el riesgo país. Mientras tanto, el blue bajó

El precio del dólar este jueves 26 de marzo en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este jueves 26 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:

Banco Nación: $1.400

Banco Galicia: $1.400

Banco ICBC: $1.405

Banco BBVA: $1.400

Banco Supervielle: $1.401

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.405

Banco Patagonia: $1410

Banco Hipotecario: $1.400

Banco Santander: $1.405

Brubank: $1.395

Banco Credicoop: $1.410

Banco Macro: $1.410

Banco Piano: $1.400

Banco de Comercio: $1.400

dolar blue (7)

A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 26 de marzo

En paralelo a los bancos, los arbolitos también confirmaron cuál será el precio del dólar blue en la mañana de este jueves 26 de marzo y también será a un precio de los más bajos para la moneda norteamericana paralela.

En ese sentido, se confirmó que el precio del dólar blue será de $1.420, marcando una diferencia de $20 con respecto al precio que tendrá la moneda norteamericana en el Banco Nación, uno de los más importantes de Argentina.