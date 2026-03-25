Confirmado el precio del dólar este jueves 26 de marzo cuando los bancos abran

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron al Banco Central (BCRA) cuál será el precio del dólar este jueves 26 de marzo, cuando las entidades abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias para todo el público.
En el segundo día hábil de una semana muy corta, el dólar comenzará a venderse a un precio inferior al que tuvo este miércoles y que resulta ser el más bajo en lo que va del 2026.
En tanto, el dólar blue también estuvo signado por una caída en su valor, lo que se verá en el inicio de las operaciones de este miércoles 26 de marzo. No obstante, seguirá manteniendo la tendencia de ubicarse por encima del precio del dólar oficial.
El precio del dólar este jueves 26 de marzo en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este jueves 26 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.400
- Banco Galicia: $1.400
- Banco ICBC: $1.405
- Banco BBVA: $1.400
- Banco Supervielle: $1.401
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.405
- Banco Patagonia: $1410
- Banco Hipotecario: $1.400
- Banco Santander: $1.405
- Brubank: $1.395
- Banco Credicoop: $1.410
- Banco Macro: $1.410
- Banco Piano: $1.400
- Banco de Comercio: $1.400
A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 26 de marzo
En paralelo a los bancos, los arbolitos también confirmaron cuál será el precio del dólar blue en la mañana de este jueves 26 de marzo y también será a un precio de los más bajos para la moneda norteamericana paralela.
En ese sentido, se confirmó que el precio del dólar blue será de $1.420, marcando una diferencia de $20 con respecto al precio que tendrá la moneda norteamericana en el Banco Nación, uno de los más importantes de Argentina.