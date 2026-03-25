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El dólar tocó su mínimo desde febrero y el mayorista extendió la brecha a su máximo en 9 meses

El dólar en Banco Nación cerró a $1.400, mientras el blue tocó los $1.420. Con el dólar mayorista otra vez en caída, la brecha rozó el 20%

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Este miércoles 25 de marzo cayeron todas las cotizaciones del dólar, y el oficial tocó su mínimo en un mes.

Este miércoles 25 de marzo cayeron todas las cotizaciones del dólar, y el oficial tocó su mínimo en un mes.

En una jornada de caídas generalizadas de los distintos tipos de dólar, el oficial resignó $10 antes de cerrar este miércoles 25 a $1.400 en el Banco Nación. Y tocó así su valor más bajo desde fines de febrero, mientras que el dólar mayorista alcanzó los $1.377 y extendió la brecha con el techo de la banda cambiaria a su máximo en los últimos 9 meses.

Ese comportamiento hizo que el Banco Central volviera a salir de compras, aunque la acumulación de reservas no fue sustancial.

En los bancos, pese a una nueva merma, en algunas pizarras el dólar formal terminó más arriba como la del Supervielle e ICBC ($1.405). Asimismo también bajó el dólar blue, que al perder $5 el paralelo cerró a $1.420.

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El Banco Central volvió a aprovechar otra caída del dólar mayorista para comprar, pero sus reservas no crecen

El Banco Central volvió a aprovechar otra caída del dólar mayorista para comprar, pero sus reservas no crecen

Por su parte, el dólar tarjeta, producto de una caída de 0,77% apenas superó los $1.838, su valor incluído el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.

Bajó el dólar pero el BCRA no pudo acumular reservas

El Banco Central lleva ininterrumpidamente más de 2 meses y medio de compra de reservas. Sin embargo, no ha podido engrosarlas demasiado.

Este miércoles la autoridad monetaria se hizo de U$S146 millones, un monto equivalente al 41% de todo lo operado en la jornada. Pero por el pago de compromisos de deuda sólo pudo sumar U$S24 millones, con lo cual las reservas brutas treparon a U$S43.832 millones.

Lo cierto es que con un dólar mayorista que encontró su piso diario en un promedio de $1.377,50, con una banda cambiaria máxima fijada en $1.646,09. De ese modo, la brecha llegó a 19,5%, convirtiéndose en la máxima desde junio del 2025.

Entre los financieros tampoco hubo novedades. Mientras el dólar MEP se retrajo casi 1% antes de cerrar a $1.405,30, el dólar CCL (Contado con Liqui) bajó hasta $1.452,43 luego de una merma de 0,66%.

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