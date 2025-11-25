El oficial y el dólar blue arrancaron con aumentos luego del fin de semana XXL

precio del dolar El dólar tarjeta cerró este martes a $1.911.

El dólar oficial y la cotización de los financieros

En lo que se trató del primer día hábil de la semana, el dólar trepó 1,4%. En este contexto, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en los bancos entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización escaló a $1.475.

Después de haber cerrado con una baja de $5, el dólar blue registró un aumento de $35 respecto del jueves y se ofreció a $1.440 para la compra y $1.464 para la venta en las cuevas de la city mendocina ($4 más que en CABA), lo que representó una variación positiva del 2,49%.

En consonancia se movió el dólar mayorista que quedó en $1.439 con un alza del 2,4%. Con esta suba, cerró a $69 del techo de las bandas cambiarias (actualmente en$1.508,48).

La cotización de los dólares financieros también sufrió aumentos superiores a los $20. En el caso del dólar MEP concluyó en $1.474,5 para la compra y $1.475 para la venta, lo que implicó un incremento del 1,37% en relación a su último valor.

El Contado Con Liquidación (CCL) se ubicó a $1.518,2 para la compra y $1.519,4 para la venta. El repunte fue del 2,02%.

Con estos últimos movimientos, el dólar tarjeta pasó la barrera de los $1.900 con un porcentaje de aumento del 1,38%.